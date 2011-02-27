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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:08
Коллеги, из любопытства, кто в каком колличестве банков крутит карусели? Есть ли предел человеческим возможностям?)
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:13
сглазили! походу они ветку читают
Пивденный "вычеркиваю!"©
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:15
У рибалок вважається, що рахувати свій улов то є погана прикмета. Тому досвідчені рибалки-карусельщики мабуть банки не рахують
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