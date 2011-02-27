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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:08

Коллеги, из любопытства, кто в каком колличестве банков крутит карусели? Есть ли предел человеческим возможностям?)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:13

  FinTech написав:Пивденный повысил курс на 10коп, обратно 37.44
сглазили! :( походу они ветку читают
Пивденный "вычеркиваю!"©
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:15

У рибалок вважається, що рахувати свій улов то є погана прикмета. Тому досвідчені рибалки-карусельщики мабуть банки не рахують ;)
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