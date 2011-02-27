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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:08
Коллеги, из любопытства, кто в каком колличестве банков крутит карусели? Есть ли предел человеческим возможностям?)
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:13
сглазили! походу они ветку читают
Пивденный "вычеркиваю!"©
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:15
У рибалок вважається, що рахувати свій улов то є погана прикмета. Тому досвідчені рибалки-карусельщики мабуть банки не рахують
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:16
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:29
Economist не кручу себе в плюс, вывожу с фопа. Должно было быть 40-45, из-за айбокса и изменения курса в некоторых банках, получается прилично меньше
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:47
Похоже пора опять отключать таблицу, и включать ее раз в неделю. Какое вам дело, во сколько вложились банков, может еще и адрес проживания написать?
Не все крутят, есть кто свой доход конвертирует в валюту по щадящему курсу и комиссии банков отбить
Не могу рекомендовать, я не финансовый эксперт с НБУ. Надо думать самому. Не вкладывался, где очень высокие ставки по $ ну и в разные карманно-местные банки. Разве что можно вкладываться в системно важные банки - их наврядли пустят под нож, даже труп типа укрэксима, который периодически накачивают деньгами, чтоб не помер и сенс из-за объема капитала
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