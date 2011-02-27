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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:13

  FinTech написав:Пивденный повысил курс на 10коп, обратно 37.44
сглазили! :( походу они ветку читают
Пивденный "вычеркиваю!"©
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:15

У рибалок вважається, що рахувати свій улов то є погана прикмета. Тому досвідчені рибалки-карусельщики мабуть банки не рахують ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:16

  Alien написав:У рибалок вважається, що рахувати свій улов то є погана прикмета. Тому досвідчені рибалки-карусельщики мабуть банки не рахують ;)

...і ваааще, кажуть, шо тут риби нема, а я покурити вийшов
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:29

Economist не кручу себе в плюс, вывожу с фопа. Должно было быть 40-45, из-за айбокса и изменения курса в некоторых банках, получается прилично меньше
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:47

  Economist написав:Коллеги, из любопытства, кто в каком колличестве банков крутит карусели? Есть ли предел человеческим возможностям?)

Похоже пора опять отключать таблицу, и включать ее раз в неделю. Какое вам дело, во сколько вложились банков, может еще и адрес проживания написать?
Не все крутят, есть кто свой доход конвертирует в валюту по щадящему курсу и комиссии банков отбить

  marchalericson написав:А який порекомендуєте з надійних і з вигіднішим курсом ? Бо після історій з ним також планую виводити з нього конверти

Не могу рекомендовать, я не финансовый эксперт с НБУ. Надо думать самому. Не вкладывался, где очень высокие ставки по $ ну и в разные карманно-местные банки. Разве что можно вкладываться в системно важные банки - их наврядли пустят под нож, даже труп типа укрэксима, который периодически накачивают деньгами, чтоб не помер и сенс из-за объема капитала
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:06

  nord написав:Коллеги, кто с МИБом имел дело? Поделитесь опытом, пожалуйста. Он как-то неожиданно переместился на первое место в таблице.

C МИБом дел не имел и не планирую. Но, учитывая, чей это банк, уверяю: с ним ничего плохого не случится. Совсем. Если все устраивает, можете смело туда класть.
Насчет банков с 2 по 5 место (ранжируя по реальному курсу) такой уверенности нет. Совсем.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:20

  nord написав:Коллеги, кто с МИБом имел дело? Поделитесь опытом, пожалуйста. Он как-то неожиданно переместился на первое место в таблице.

Всего же пару недель назад на несколько страниц обсуждали. А переместился он не потому, что в нём что-то за это время поменялось.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:43

  Искатель написав:Насчет банков с 2 по 5 место (ранжируя по реальному курсу) такой уверенности нет. Совсем.


Что не так с этими? (кроме Мотор, тут вроде понятно)
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:колличестве


слово кількість на рузьге пишеться з однією літерою л

взагалі дивне питання щодо кількості банків - якщо людині нічим зайнятися як вештатися по відділенням банків які ще потрібно знайти, бо вони навіть не в усіх обл центрах є у наявності, то і кількість банків буде більша

я взагалі все що через ці валютні депозити купив не міняв на гривню :) тобто я не "карусельщик" які тут рахують скільки вони з одного долара отримали копійок
DmitryZP
 
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