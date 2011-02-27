сглазили! походу они ветку читают
Пивденный "вычеркиваю!"©
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:13
сглазили! походу они ветку читают
Пивденный "вычеркиваю!"©
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:15
У рибалок вважається, що рахувати свій улов то є погана прикмета. Тому досвідчені рибалки-карусельщики мабуть банки не рахують
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:16
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:29
Economist не кручу себе в плюс, вывожу с фопа. Должно было быть 40-45, из-за айбокса и изменения курса в некоторых банках, получается прилично меньше
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:47
Похоже пора опять отключать таблицу, и включать ее раз в неделю. Какое вам дело, во сколько вложились банков, может еще и адрес проживания написать?
Не все крутят, есть кто свой доход конвертирует в валюту по щадящему курсу и комиссии банков отбить
Не могу рекомендовать, я не финансовый эксперт с НБУ. Надо думать самому. Не вкладывался, где очень высокие ставки по $ ну и в разные карманно-местные банки. Разве что можно вкладываться в системно важные банки - их наврядли пустят под нож, даже труп типа укрэксима, который периодически накачивают деньгами, чтоб не помер и сенс из-за объема капитала
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:06
C МИБом дел не имел и не планирую. Но, учитывая, чей это банк, уверяю: с ним ничего плохого не случится. Совсем. Если все устраивает, можете смело туда класть.
Насчет банков с 2 по 5 место (ранжируя по реальному курсу) такой уверенности нет. Совсем.
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:20
Всего же пару недель назад на несколько страниц обсуждали. А переместился он не потому, что в нём что-то за это время поменялось.
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:43
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:47
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
слово кількість на рузьге пишеться з однією літерою л
взагалі дивне питання щодо кількості банків - якщо людині нічим зайнятися як вештатися по відділенням банків які ще потрібно знайти, бо вони навіть не в усіх обл центрах є у наявності, то і кількість банків буде більша
я взагалі все що через ці валютні депозити купив не міняв на гривню тобто я не "карусельщик" які тут рахують скільки вони з одного долара отримали копійок
Додано: Пон 20 бер, 2023 14:39
МТБ забавный банк.
Положил гривну на карту, попытался открыть в приложении - сюрпрайз)))) Деньги будут видны через 2 дня ))))))))
Через карту сотрудника банка сняли деньги с моей карты, и положили на мой счет. Депо открылся. И - инновационный банк
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