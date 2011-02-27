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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:43

:shock: неужели ідейка никогда не одумается?

Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас :shock: при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:49

  flysoulfly написав::shock: неужели ідейка никогда не одумается?

Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас :shock: при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?

Открою вам секрет, в валюте кредитовать практически некого. Им хватает валютных депозитов, новые не нужны.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:50

  Evgeny написав:Через карту сотрудника банка сняли деньги с моей карты, и положили на мой счет. Депо открылся. И - инновационный банк :mrgreen:

Надеюсь, сотрудник банка соблюдёт НКУ и заплатит теперь с этой котлеты 19.5% ? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:52

  Evgeny написав:МТБ забавный банк.
Положил гривну на карту, попытался открыть в приложении - сюрпрайз)))) Деньги будут видны через 2 дня ))))))

И - инновационный банк :
- это не понятно что было.

Я ложил в кассе гривну на карту(выдана сразу, миттєва) - деньги видны через минут 5-10 , надо посточнно проверять обновление данных в аппке, свайпая вниз.
Ложил как и через операциониста проводкой в кассу,
так и сразу кассиру карту просто в окошко, тоже без всяких посов и пинов, он сам там шото наклацал на квитанцию.

Еще через 1-2 минуты каждый раз открыл конверт в аппке.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:55

В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:58

  mustbe написав:Убиб опустился с 1-го места на 8-е

Які критерії обрання кольорів для таблиці? Чому Приват синій, а ПУМБ жовтий, наприклад? Якісь фіксовані рівні курсу?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:00

  emeta написав:В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?
кому лучше? - мне одинаково.
могу эту карту пополнить и в отделении и СЕПом и р2р (но дольше).
всьо без комиссии
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 бер, 2023 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:03

  emeta написав:В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?

Кому как. У меня вообще текущего в МТБ нет. Но у меня и показ остатка на карте не тормозил ни при СЭП, ни при пополнении налом в кассе.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:03

  Evgeny написав:
  flysoulfly написав::shock: неужели ідейка никогда не одумается?

Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас :shock: при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?

Открою вам секрет, в валюте кредитовать практически некого. Им хватает валютных депозитов, новые не нужны.
Нахіба они заморачивались, ввязывались, если не нужны.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:10

  sergey_sryvkin написав:Які критерії обрання кольорів для таблиці? Чому Приват синій, а ПУМБ жовтий, наприклад? Якісь фіксовані рівні курсу?

Оттенки зелёного, потом синего, потом жёлтого, потом красного. От светлых к тёмным.
Старт - от курса НБУ, смена оттенка через каждые 0.5%.
Приват выгоднее пумбы, поэтому он синий, а пумба жёлтая
mustbe
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