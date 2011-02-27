RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 794795796797>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:55

В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 19.03.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:58

  mustbe написав:Убиб опустился с 1-го места на 8-е

Які критерії обрання кольорів для таблиці? Чому Приват синій, а ПУМБ жовтий, наприклад? Якісь фіксовані рівні курсу?
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 19.02.14
Подякував: 439 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:00

  emeta написав:В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?
кому лучше? - мне одинаково.
могу эту карту пополнить и в отделении и СЕПом и р2р (но дольше).
всьо без комиссии
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 бер, 2023 15:15, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1801
З нами з: 13.01.09
Подякував: 754 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:03

  emeta написав:В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?

Кому как. У меня вообще текущего в МТБ нет. Но у меня и показ остатка на карте не тормозил ни при СЭП, ни при пополнении налом в кассе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3061
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:03

  Evgeny написав:
  flysoulfly написав::shock: неужели ідейка никогда не одумается?

Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас :shock: при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?

Открою вам секрет, в валюте кредитовать практически некого. Им хватает валютных депозитов, новые не нужны.
Нахіба они заморачивались, ввязывались, если не нужны.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1801
З нами з: 13.01.09
Подякував: 754 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:10

  sergey_sryvkin написав:Які критерії обрання кольорів для таблиці? Чому Приват синій, а ПУМБ жовтий, наприклад? Якісь фіксовані рівні курсу?

Оттенки зелёного, потом синего, потом жёлтого, потом красного. От светлых к тёмным.
Старт - от курса НБУ, смена оттенка через каждые 0.5%.
Приват выгоднее пумбы, поэтому он синий, а пумба жёлтая
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6917
З нами з: 27.12.17
Подякував: 150 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:33

  emeta написав:В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?

Смотря для чего. Если для карусели, то текущий не подходит, потому что открыть депо с текущего не получится.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2958
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:15

flysoulfly

В Кредо на початку був курс 37,3 , зробили 38, щоб знизити попит) адже навіть 10 депозитів на день на відділення , то їм багато було , не встигали )
bems654556
 
Повідомлень: 12
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

bems654556 написав:flysoulfly

В Кредо на початку був курс 37,3 , зробили 38, щоб знизити попит) адже навіть 10 депозитів на день на відділення , то їм багато було , не встигали )
Цікаво в Ідеябанку з курсом 38.78 хтось відкриває :)
Zochan
 
Повідомлень: 707
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:50

  flysoulfly написав::shock: неужели ідейка никогда не одумается?

Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас :shock: при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?


а почему нет? 20 мин - 1000+ в карман, если по пути тем более,
в те же МиБ еще ехать надо, а там и тревога... но конечно стоит повозиться тоже
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5425
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 794795796797>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: keep, vkladchiik і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1, 2, 3, 4, 5
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
43 2553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 бер, 2023 17:37
demichh
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55970
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26094
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (882)
20.03.2023 17:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.