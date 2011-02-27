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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 14:55
В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?
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emeta
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Додано: Пон 20 бер, 2023 14:58
mustbe написав:
Убиб опустился с 1-го места на 8-е
Які критерії обрання кольорів для таблиці? Чому Приват синій, а ПУМБ жовтий, наприклад? Якісь фіксовані рівні курсу?
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 20 бер, 2023 15:00
emeta написав:
В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?
кому лучше? - мне одинаково.
могу эту карту пополнить и в отделении и СЕПом и р2р (но дольше).
всьо без комиссии
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 20 бер, 2023 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 15:03
emeta написав:
В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?
Кому как. У меня вообще текущего в МТБ нет. Но у меня и показ остатка на карте не тормозил ни при СЭП, ни при пополнении налом в кассе.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 15:03
Evgeny написав: flysoulfly написав:
:shock: неужели ідейка никогда не одумается?
Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас
при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?
Открою вам секрет, в валюте кредитовать практически некого. Им хватает валютных депозитов, новые не нужны.
Нахіба они заморачивались, ввязывались, если не нужны.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 15:10
sergey_sryvkin написав:
Які критерії обрання кольорів для таблиці? Чому Приват синій, а ПУМБ жовтий, наприклад? Якісь фіксовані рівні курсу?
Оттенки зелёного, потом синего, потом жёлтого, потом красного. От светлых к тёмным.
Старт - от курса НБУ, смена оттенка через каждые 0.5%.
Приват выгоднее пумбы, поэтому он синий, а пумба жёлтая
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Додано: Пон 20 бер, 2023 15:33
emeta написав:
В МТБ лучше таки пополнять текущий, выходит?
Смотря для чего. Если для карусели, то текущий не подходит, потому что открыть депо с текущего не получится.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:15
flysoulfly
В Кредо на початку був курс 37,3 , зробили 38, щоб знизити попит) адже навіть 10 депозитів на день на відділення , то їм багато було , не встигали )
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:40
bems654556 написав:flysoulfly
В Кредо на початку був курс 37,3 , зробили 38, щоб знизити попит) адже навіть 10 депозитів на день на відділення , то їм багато було , не встигали )
Цікаво в Ідеябанку з курсом 38.78 хтось відкриває
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:50
flysoulfly написав:
:shock: неужели ідейка никогда не одумается?
Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас
при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?
а почему нет? 20 мин - 1000+ в карман, если по пути тем более,
в те же МиБ еще ехать надо, а там и тревога... но конечно стоит повозиться тоже
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