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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 794795796797
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:56

  cohan написав:
  flysoulfly написав::shock: неужели ідейка никогда не одумается?

Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас :shock: при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?
а почему нет? 20 мин - 1000+ в карман, если по пути тем более,
в те же МиБ еще ехать надо, а там и тревога... но конечно стоит повозиться тоже
ну, я задал вопрос кагбэ и с тайной недеждой, мож кто знает шо типа там в этих надьожных втихаря какие-то значимые условия улучшили :) внезапно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Все ж таки в табличці помилка.

Моно розміщує вклади по 37,44, а не 37,4406.

І можна лише на 2670 доларів максимум. Жодних центів після крапки/коми.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:10

кто с изиной карты конверт снимал недавно
сколько максимум выдают?
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сьогодні в банк Восток , клялись що їх картку краще поповнювати Р2Р , бо по ибан довше кошти заходять...я думав що навпаки , сеп швидше працює.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:26

  vkladchiik написав:Все ж таки в табличці помилка.

Моно розміщує вклади по 37,44, а не 37,4406.

І можна лише на 2670 доларів максимум. Жодних центів після крапки/коми.

Нема в таблиці ніякої помилки. Таблиця бере курс з даних моні. Моня в додатку наразі показує таке:
Зображення
Сама таблиця не може перевірити як в підсумку моня оформить депо- які будуть округлення та після якого знака після коми в кожному конкретному депозиті? Щоб таблиця відображала інші дані - звертайтесь до моні і питайте чому він не коректні дані показує у власному додатку.
Щодо того що суму вкладу не можна задати з центами - ймовірно покращили. Раніше все чудово відкривалось, а наразі кому в сумі депозиту схоже не сприймає. Котики вирішили с центами не бавитись
Востаннє редагувалось Alien в Пон 20 бер, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:27

  emeta написав:кто с изиной карты конверт снимал недавно
сколько максимум выдают?


Сьогодні від ІЗІ в Таскомі отримав 2700 конвертаційний депозит. Замовив валюту за два тижні. Пропонували сьогодні видати в касі із відсотками (+10 доларів), але я попросив, щоб відсотки залишили на картці.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:33

  vkladchiik написав:
  emeta написав:кто с изиной карты конверт снимал недавно
сколько максимум выдают?


Сьогодні від ІЗІ в Таскомі отримав 2700 конвертаційний депозит. Замовив валюту за два тижні. Пропонували сьогодні видати в касі із відсотками (+10 доларів), але я попросив, щоб відсотки залишили на картці.


мелочи как всегда нет.
Я к тому, что в теории можно 2734$ по сегодняшнему курсу забрать или нет?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:37

  Alien написав:Сама таблиця не може перевірити як в підсумку моня оформить депо- які будуть округлення та після якого знака після коми в кожному конкретному депозиті? Щоб таблиця відображала інші дані - звертайтесь до моні і питайте чому він не коректні дані показує у власному додатку.
Щодо того що суму вкладу не можна задати з центами - ймовірно покращили. Раніше все чудово відкривалось, а наразі кому в сумі депозиту схоже не сприймає. Котики вирішили с центами не бавитись


Я і у лютому розміщував. Тоді також був курс 37,44 грн. І максимум 2670. Без центів.

І в січні був курс 37,44.

І в грудні в мене депозит під 37,44.

І в листопаді.

І в жовтні.

У вересні був курс 37,5 в додатку по депозитам. І в серпні.
Кожен може перевірити в своєму додатку.

Ніякі "06" к депозитам не застосовувалися в Моно НІКОЛИ.
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