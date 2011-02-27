Все ж таки в табличці помилка.
Моно розміщує вклади по 37,44, а не 37,4406.
І можна лише на 2670 доларів максимум. Жодних центів після крапки/коми.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:05
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Все ж таки в табличці помилка.
Моно розміщує вклади по 37,44, а не 37,4406.
І можна лише на 2670 доларів максимум. Жодних центів після крапки/коми.
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Сьогодні в банк Восток , клялись що їх картку краще поповнювати Р2Р , бо по ибан довше кошти заходять...я думав що навпаки , сеп швидше працює.
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:26
Нема в таблиці ніякої помилки. Таблиця бере курс з даних моні. Моня в додатку наразі показує таке:
Сама таблиця не може перевірити як в підсумку моня оформить депо- які будуть округлення та після якого знака після коми в кожному конкретному депозиті? Щоб таблиця відображала інші дані - звертайтесь до моні і питайте чому він не коректні дані показує у власному додатку.
Щодо того що суму вкладу не можна задати з центами - ймовірно покращили. Раніше все чудово відкривалось, а наразі кому в сумі депозиту схоже не сприймає. Котики вирішили с центами не бавитись
Востаннє редагувалось Alien в Пон 20 бер, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:27
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:33
мелочи как всегда нет.
Я к тому, что в теории можно 2734$ по сегодняшнему курсу забрать или нет?
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:37
Я і у лютому розміщував. Тоді також був курс 37,44 грн. І максимум 2670. Без центів.
І в січні був курс 37,44.
І в грудні в мене депозит під 37,44.
І в листопаді.
І в жовтні.
У вересні був курс 37,5 в додатку по депозитам. І в серпні.
Кожен може перевірити в своєму додатку.
Ніякі "06" к депозитам не застосовувалися в Моно НІКОЛИ.
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