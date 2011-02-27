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flysoulfly написав::shock: неужели ідейка никогда не одумается?
Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?
а почему нет? 20 мин - 1000+ в карман, если по пути тем более, в те же МиБ еще ехать надо, а там и тревога... но конечно стоит повозиться тоже
flysoulfly написав::shock: неужели ідейка никогда не одумается?
Интересна была бы и статистика "потока конвертаторов"(как пишут статейки) в отп и крэдо. Оверпрайс "за надьожность" там не меняется. Значит, клиенты конверты открывают даже сейчас при такой весомой альтернативе (не то что июль-сентябрь) ?
а почему нет? 20 мин - 1000+ в карман, если по пути тем более, в те же МиБ еще ехать надо, а там и тревога... но конечно стоит повозиться тоже
ну, я задал вопрос кагбэ и с тайной недеждой, мож кто знает шо типа там в этих надьожных втихаря какие-то значимые условия улучшили внезапно.
І можна лише на 2670 доларів максимум. Жодних центів після крапки/коми.
Нема в таблиці ніякої помилки. Таблиця бере курс з даних моні. Моня в додатку наразі показує таке: Сама таблиця не може перевірити як в підсумку моня оформить депо- які будуть округлення та після якого знака після коми в кожному конкретному депозиті? Щоб таблиця відображала інші дані - звертайтесь до моні і питайте чому він не коректні дані показує у власному додатку. Щодо того що суму вкладу не можна задати з центами - ймовірно покращили. Раніше все чудово відкривалось, а наразі кому в сумі депозиту схоже не сприймає. Котики вирішили с центами не бавитись
Востаннє редагувалось Alien в Пон 20 бер, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.
emeta написав:кто с изиной карты конверт снимал недавно сколько максимум выдают?
Сьогодні від ІЗІ в Таскомі отримав 2700 конвертаційний депозит. Замовив валюту за два тижні. Пропонували сьогодні видати в касі із відсотками (+10 доларів), але я попросив, щоб відсотки залишили на картці.
emeta написав:кто с изиной карты конверт снимал недавно сколько максимум выдают?
Сьогодні від ІЗІ в Таскомі отримав 2700 конвертаційний депозит. Замовив валюту за два тижні. Пропонували сьогодні видати в касі із відсотками (+10 доларів), але я попросив, щоб відсотки залишили на картці.
мелочи как всегда нет. Я к тому, что в теории можно 2734$ по сегодняшнему курсу забрать или нет?
Alien написав:Сама таблиця не може перевірити як в підсумку моня оформить депо- які будуть округлення та після якого знака після коми в кожному конкретному депозиті? Щоб таблиця відображала інші дані - звертайтесь до моні і питайте чому він не коректні дані показує у власному додатку. Щодо того що суму вкладу не можна задати з центами - ймовірно покращили. Раніше все чудово відкривалось, а наразі кому в сумі депозиту схоже не сприймає. Котики вирішили с центами не бавитись
Я і у лютому розміщував. Тоді також був курс 37,44 грн. І максимум 2670. Без центів.
І в січні був курс 37,44.
І в грудні в мене депозит під 37,44.
І в листопаді.
І в жовтні.
У вересні був курс 37,5 в додатку по депозитам. І в серпні. Кожен може перевірити в своєму додатку.
Ніякі "06" к депозитам не застосовувалися в Моно НІКОЛИ.