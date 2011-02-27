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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 795796797798799>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:46

Округлил курс мони до 2-х знаков после точки и поставил кратность=1
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:48

  vkladchiik написав:
  Alien написав:Сама таблиця не може перевірити як в підсумку моня оформить депо- які будуть округлення та після якого знака після коми в кожному конкретному депозиті? Щоб таблиця відображала інші дані - звертайтесь до моні і питайте чому він не коректні дані показує у власному додатку.
Щодо того що суму вкладу не можна задати з центами - ймовірно покращили. Раніше все чудово відкривалось, а наразі кому в сумі депозиту схоже не сприймає. Котики вирішили с центами не бавитись


Я і у лютому розміщував. Тоді також був курс 37,44 грн. І максимум 2670. Без центів.

І в січні був курс 37,44.

І в грудні в мене депозит під 37,44.

І в листопаді.

І в жовтні.

У вересні був курс 37,5 в додатку по депозитам. І в серпні.
Кожен може перевірити в своєму додатку.

Ніякі "06" к депозитам не застосовувалися в Моно НІКОЛИ.



Никто не будет ручками это для вас персонально править по каждому банку 24/7
ні в січні
ні в грудні
ні в листопаді
ні в жовтні
НІКОЛИ

Данные подтягиваются в таблицу автоматически из сайтов и приложений банков
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:16

  lamal написав:Сьогодні в банк Восток , клялись що їх картку краще поповнювати Р2Р , бо по ибан довше кошти заходять...я думав що навпаки , сеп швидше працює.

когда Восток возвращает валютное депо
то сначала деньги появляются на карте,
а потом через какое то время и на счету
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:18

  emeta написав:кто с изиной карты конверт снимал недавно
сколько максимум выдают?

Сегодня снимал. Точным максимумом не интересовался, но 2700 выдали без вопросов и даже 2708 с хвостом (частично гривнами) были готовы. Более того, если не напрягает быть клиентом ещё и ТАСи, то и 15 грн платить за это не нужно. Но нужно быть готовым потерять несколько часов на обучение их девочки. Более подробно: viewtopic.php?p=5556328#p5556328
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:22

  lamal написав:Сьогодні в банк Восток , клялись що їх картку краще поповнювати Р2Р , бо по ибан довше кошти заходять...я думав що навпаки , сеп швидше працює.

Тут зависит от того, как конкретный банк понимает слово "заходят". При СЭП проводка по счёте обычно не быстрее трёх часов и остаток на карте обновляется только при проводке. При P2P остаток на карте обновляется обычно за секунды, но проводка по счёту занимает дни. И вот тут возникает разница на что смотрит конкретный банк при открытии депо. Некоторые требуют именно проводки по счёту, а некоторым достаточно появления остатка на карте. Вполне вероятно, что Востоку достаточно остатка на карте, но я не проверял.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:57

  emeta написав:кто с изиной карты конверт снимал недавно
сколько максимум выдают?

Сегодня снимал, в отделении ТАС, выдали 2700.
Alextim1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:58

  emeta написав:Никто не будет ручками это для вас персонально править по каждому банку 24/7
ні в січні
ні в грудні
ні в листопаді
ні в жовтні
НІКОЛИ


Не репетуйте :P Ваше НІКОЛИ вже в минулому. Таблиця оновлена.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:06

По МТБ объясняю детальней.

Я тоже кассиру дал гривневую карту для пополнения. и внес на неё, и сразу деньги увидел в приложении....ноооо их программа НЕ ВИДИТ ЭТИ ДЕНЬГИ !!!! и валюту купить нельзя!

Надо в кассе вносить деньги на реквизиты карточного счета, платежку делает экономист.

Понимаете в чем прикол, ты видишь в приложении деньги на карте, а их система эти деньги не видит. Ждать ДВА ДНЯ НАДО !!!!
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:10

  moveton написав:
  emeta написав:кто с изиной карты конверт снимал недавно
сколько максимум выдают?

Сегодня снимал. Точным максимумом не интересовался, но 2700 выдали без вопросов и даже 2708 с хвостом (частично гривнами) были готовы. Более того, если не напрягает быть клиентом ещё и ТАСи, то и 15 грн платить за это не нужно. Но нужно быть готовым потерять несколько часов на обучение их девочки. Более подробно: viewtopic.php?p=5556328#p5556328


Интересно почему изина горячая линия не рекомендуют такой способ
Таким образом можно валюту заказывать у ТАС, а не у изи
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:12

  Evgeny написав:Надо в кассе вносить деньги на реквизиты карточного счета, платежку делает экономист.

Понимаете в чем прикол, ты видишь в приложении деньги на карте, а их система эти деньги не видит. Ждать ДВА ДНЯ НАДО !!!!

Т.е. пополнение карты в кассе работает аналогично P2P? :shock: Уникальный банк.
moveton
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