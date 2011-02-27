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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 796797798799>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:22

  emeta написав:Интересно почему изина горячая линия не рекомендуют такой способ
Таким образом можно валюту заказывать у ТАС, а не у изи

Именно не рекомендуют или рекомендуют так не делать? Если первое, то может просто не в курсе. Да и не должны. В конце концов это уже не Изин механизм выдачи депо. Я у Изиной поддержки при заказе интересовался можно ли мне хвост суммы при выдаче закинуть куда-то на ТАСины счета. Мне ответили, что без понятия и всё нужно спрашивать в отделении.

Заказывать IMHO не принципиально у кого. У ТАСи просили за неделю, у Изи чуть больше получается, но для депо это же не существенно. Вот то, что Изин заказ проканывает за возможность сразу получить эту сумму уже с ТАСиного ощадника - это прикольно. Оно где-то логично - доллары в кассу уже завезены, но гипотетически могли бы и стать в позу и потребовать заказа уже с ТАСи.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:23

  moveton написав:
  Evgeny написав:Надо в кассе вносить деньги на реквизиты карточного счета, платежку делает экономист.

Понимаете в чем прикол, ты видишь в приложении деньги на карте, а их система эти деньги не видит. Ждать ДВА ДНЯ НАДО !!!!

Т.е. пополнение карты в кассе работает аналогично P2P? :shock: Уникальный банк.

Можу помилитись, але дуже схоже, що кошти вносились через термінал. Таке є в багатьох банках - точно було в ексімі, Тасі, альфі. Навіть колись тут давали поради для таких випадків - підеш у касу картку в руки касирові не давай - лише паспорт та номер рахунку. Тобто внаслідок такої операції додаток показує не залишок по рахунку а авторизаційний і значить кошти на рахунок ще не надійшли, отже і депо відкрити не дає. Кошти внесені по ордеру - одразу потрапляють на рахунок як тільки касир підтвердить операцію. В випадку з терміналом щоб кошти потрапили на рахунок касир має здійснити "вивантаження терміналу" (або "постирование"). Зазвичай касир робить цю операцію у кінці робочого дня. Але на прохання може зробити і посеред робочого дня. Втім про це його треба попрохати.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:26

  moveton написав:
  Evgeny написав:Надо в кассе вносить деньги на реквизиты карточного счета, платежку делает экономист.
Понимаете в чем прикол, ты видишь в приложении деньги на карте, а их система эти деньги не видит. Ждать ДВА ДНЯ НАДО !!!!

Т.е. пополнение карты в кассе работает аналогично P2P? :shock: Уникальный банк.
нет. Там касир шото тупанула.

Пару страниц назад я рассказал про оба своих разных случая пополнения. - оба ОК
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 бер, 2023 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:28

  mustbe написав:Округлил курс мони до 2-х знаков после точки и поставил кратность=1

Тогда по такому же принципу можно и аутсайдеров подкорректировать - КредиАгриколь курс 37.67 (пропустим Газ вперед).
Рассчеты приводились ранее.
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:31

  Alien написав:Можу помилитись, але дуже схоже, що кошти вносились через термінал. Таке є в багатьох банках - точно було в ексімі, Тасі, альфі.

В Альфе, видимо, только было. Последние месяцы активно закидывал в Сеню нал именно на карту, а не на счёт в том числе и для открытия депо. Всё с ним сразу можно делать: и депо и дальше отправлять и P2P и СЭП. Хотя и не исключено, что потому, что Сеня теперь не ждёт проводку по счёту, поэтому без разницы как там заносит касса. Во времена появления Хамелеона у Аллы были битвы, как не попасть на овер, потом они поменяли регламент и стало без разницы P2P или СЭП.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:34

  Alien написав:дуже схоже, що кошти вносились через термінал. Таке є в багатьох банках - точно було в ексімі, Тасі, альфі. Навіть колись тут давали поради для таких випадків - підеш у касу картку в руки касирові не давай
не помню как было, но теперь в сенсАльфе Белую пополнил без поса, дав карту кассирше в руки - и через 1 мин. с этой суммы открыл конверт. Мож касссирша опытная.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 бер, 2023 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:34

  FinTech написав:КредиАгриколь курс 37.67 (пропустим Газ вперед).
Рассчеты приводились ранее.

Округлил КА до 2-х знаков
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:40

  moveton написав: При СЭП проводка по счёте обычно не быстрее трёх часов
СЕПы с Укрсиба, А-Банка, Райффа проводились несколько раз за около 1-1,5 часа
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:43

  flysoulfly написав:
  moveton написав: При СЭП проводка по счёте обычно не быстрее трёх часов
СЕПы с Укрсиба, А-Банка, Райффа проводились несколько раз за около 1-1,5 часа

Да, как повезёт: кто отправляет, кто принимает. Но в любом случае речь о минимум часах, а не секундах. Может с вводом СЭП4 что и изменится.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:43

flysoulfly
Теж лише переказом на рахунок користуюсь з укрсиба на райф і приват то можу підтвердити що годину-півтори і є кошти.
dr_likle
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