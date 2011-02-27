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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 796797798799
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:46

  moveton написав:Да, как повезёт: кто отправляет, кто принимает. Но в любом случае речь о минимум часах, а не секундах.

Если речь про восток - то сэп с бобра прилетает мгновенно, ибо это по сути внутрибанк
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:54

  mustbe написав:
  moveton написав:Да, как повезёт: кто отправляет, кто принимает. Но в любом случае речь о минимум часах, а не секундах.

Если речь про восток - то сэп с бобра прилетает мгновенно, ибо это по сути внутрибанк

Не, уточнений не было, поэтому смотрим на худший случай. Внутри банка понятно, что быстро. С Изи на ТАСю именно со счёта на счёт тоже за секунды (не считая времени на звонки девочки старшим товарищам, чтобы узнать, как это сделать).
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Господа карусельщики, подскажите а где в Днепре отделение банка МИБ?
А то Гугл не совсем понимает эту аббревиатуру
Всем заранее огромное спасибо
И кстати как вам с ним каруселится?)
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кстати, открывал сегодня счета в БИС(29 в рейтинге)
Так вот, за открытие счетов для карусели оплатил в кассе 30грн, а не как указано в таблице 300грн
С ув.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:21

  Kostya777 написав:Господа карусельщики, подскажите а где в Днепре отделение банка МИБ?

А нету. Нужно в соседний город смотаться. Например, Черкассы, Киев, Винницу, Одессу...
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:28

  moveton написав:
  Kostya777 написав:Господа карусельщики, подскажите а где в Днепре отделение банка МИБ?

А нету. Нужно в соседний город смотаться. Например, Черкассы, Киев, Винницу, Одессу...


Не та маржа, 😢
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:32

  Kostya777 написав: открывал сегодня счета в БИС (29 в рейтинге)
в рейтинге мутности он сильно повыше :mrgreen: Я вот как потенциальный вкладчик ему не верю совсем.
Но и объяснять причины фобии и переубеждать никого не буду.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:35

  flysoulfly написав:
  Kostya777 написав: открывал сегодня счета в БИС (29 в рейтинге)
в рейтинге мутности он сильно повыше :mrgreen: Я вот как потенциальный вкладчик ему не верю совсем.
Но и объяснять причины фобии и переубеждать никого не буду.


Ну для этого и есть Фонд гарантирования.
Времена нынче такие
Я вообще кроме Привате и аваля никому не верю
Но на 2 банках много не накаруселишь.
Как то так
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:37

  Kostya777 написав:
  flysoulfly написав:
  Kostya777 написав: открывал сегодня счета в БИС (29 в рейтинге)
в рейтинге мутности он сильно повыше :mrgreen: Я вот как потенциальный вкладчик ему не верю совсем.
Но и объяснять причины фобии и переубеждать никого не буду.


Ну для этого и есть Фонд гарантирования.
Времена нынче такие
Я вообще кроме Привате и аваля никому не верю
Но на 2 банках много не накаруселишь.
Как то так

Как-то после Якоробки особо не хочется экспериментировать :mrgreen:

  mustbe написав:
  moveton написав:Да, как повезёт: кто отправляет, кто принимает. Но в любом случае речь о минимум часах, а не секундах.

Если речь про восток - то сэп с бобра прилетает мгновенно, ибо это по сути внутрибанк

Глупый вопрос. ВБР же можно в кассе Востока пополнить?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:42

  Kostya777 написав:
  flysoulfly написав:
  Kostya777 написав: открывал сегодня счета в БИС (29 в рейтинге)
в рейтинге мутности он сильно повыше :mrgreen: Я вот как потенциальный вкладчик ему не верю совсем.
Но и объяснять причины фобии и переубеждать никого не буду.
Ну для этого и есть Фонд гарантирования.
Времена нынче такие
Я вообще кроме Привате и аваля никому не верю
Но на 2 банках много не накаруселишь.
Как то так
блиииииин.... :twisted: Та не дойдьот белочка до Фонда гарантирования. Она из тех, кто просто улыбаясь будет отдавать по 100 баксов в день.
flysoulfly
 
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