Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 19:46
moveton написав:
Да, как повезёт: кто отправляет, кто принимает. Но в любом случае речь о минимум часах, а не секундах.
Если речь про восток - то сэп с бобра прилетает мгновенно, ибо это по сути внутрибанк
mustbe
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:54
mustbe написав: moveton написав:
Да, как повезёт: кто отправляет, кто принимает. Но в любом случае речь о минимум часах, а не секундах.
Если речь про восток - то сэп с бобра прилетает мгновенно, ибо это по сути внутрибанк
Не, уточнений не было, поэтому смотрим на худший случай. Внутри банка понятно, что быстро. С Изи на ТАСю именно со счёта на счёт тоже за секунды (не считая времени на звонки девочки старшим товарищам, чтобы узнать, как это сделать).
moveton
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Додано: Пон 20 бер, 2023 20:16
Господа карусельщики, подскажите а где в Днепре отделение банка МИБ?
А то Гугл не совсем понимает эту аббревиатуру Всем заранее огромное спасибо И кстати как вам с ним каруселится?)
Kostya777
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Додано: Пон 20 бер, 2023 20:19
Кстати, открывал сегодня счета в БИС(29 в рейтинге)
Так вот, за открытие счетов для карусели оплатил в кассе 30грн, а не как указано в таблице 300грн С ув.
Kostya777
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Додано: Пон 20 бер, 2023 20:21
Kostya777 написав:
Господа карусельщики, подскажите а где в Днепре отделение банка МИБ?
А нету
. Нужно в соседний город смотаться. Например, Черкассы, Киев, Винницу, Одессу...
moveton
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Додано: Пон 20 бер, 2023 20:28
moveton написав: Kostya777 написав:
Господа карусельщики, подскажите а где в Днепре отделение банка МИБ?
А нету
. Нужно в соседний город смотаться. Например, Черкассы, Киев, Винницу, Одессу...
Не та маржа, 😢
Kostya777
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Додано: Пон 20 бер, 2023 20:32
Kostya777 написав:
открывал сегодня счета в БИС (29 в рейтинге)
в рейтинге мутности он сильно повыше
Я вот как потенциальный вкладчик ему не верю совсем.
Но и объяснять причины фобии и переубеждать никого не буду.
flysoulfly
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Додано: Пон 20 бер, 2023 20:35
flysoulfly написав: Kostya777 написав:
открывал сегодня счета в БИС (29 в рейтинге)
в рейтинге мутности он сильно повыше
Я вот как потенциальный вкладчик ему не верю совсем.
Но и объяснять причины фобии и переубеждать никого не буду.
Ну для этого и есть Фонд гарантирования.
Времена нынче такие
Я вообще кроме Привате и аваля никому не верю
Но на 2 банках много не накаруселишь.
Как то так
Kostya777
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Додано: Пон 20 бер, 2023 20:37
Kostya777 написав: flysoulfly написав: Kostya777 написав:
открывал сегодня счета в БИС (29 в рейтинге)
в рейтинге мутности он сильно повыше
Я вот как потенциальный вкладчик ему не верю совсем.
Но и объяснять причины фобии и переубеждать никого не буду.
Ну для этого и есть Фонд гарантирования.
Времена нынче такие
Я вообще кроме Привате и аваля никому не верю
Но на 2 банках много не накаруселишь.
Как то так
Как-то после Якоробки особо не хочется экспериментировать
mustbe написав: moveton написав:
Да, как повезёт: кто отправляет, кто принимает. Но в любом случае речь о минимум часах, а не секундах.
Если речь про восток - то сэп с бобра прилетает мгновенно, ибо это по сути внутрибанк
Глупый вопрос. ВБР же можно в кассе Востока пополнить?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 20:42
Kostya777 написав: flysoulfly написав: Kostya777 написав:
открывал сегодня счета в БИС (29 в рейтинге)
в рейтинге мутности он сильно повыше
Я вот как потенциальный вкладчик ему не верю совсем.
Но и объяснять причины фобии и переубеждать никого не буду.
Ну для этого и есть Фонд гарантирования.
Времена нынче такие
Я вообще кроме Привате и аваля никому не верю
Но на 2 банках много не накаруселишь.
Как то так
блиииииин....
Та не дойдьот белочка до Фонда гарантирования. Она из тех, кто просто улыбаясь будет отдавать по 100 баксов в день, имея при этом в наличии всю нужную сумму баксов и вас всех
flysoulfly
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