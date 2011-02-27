Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Как-то после Якоробки особо не хочется экспериментировать
Ну по айбоксу скоро будет развязка. То что деньги на пару месяцев зависнут , это да. Но как говорится, во всем главное - конечный результат. Как по мне, что Сенс, что убиб, что бис, что Рада. Все стремные по своему
lloydbanksua написав:Глупый вопрос. ВБР же можно в кассе Востока пополнить?
Так. І це безкоштовно. Кошти доступні миттєво і миттєво переказують ся всередині Востоку. Лише ліміт 100000 грн. не достатній для відкриття депо на повну "каклєту"
А как пополнять карту БвР в Востоке: по номеру счета, номеру карты?
Я називав касиру номер карти БВР. А ось невеличкий залишок що заносився готівкою безпосередньо на рахунок - по номеру рахунку, який касиру на папірці написала менеджер. Причому рахунок був написаний у старому форматі 2600...
Kostya777 написав:И в Рада банке тоже за открытие счета плата взимается, по моему 50грн
В Раде все бесплатно было месяц назад. Правда через пару дней после входа в банк пришло смс об изменении депозитного тарифа на какой-то Реформ и теперь через 30 дней за неактивность списание 300грн, т.е. на счету держать ничего нельзя, дабы не обнулилось. Если еще перед окончанием депо введут комис на снятие, как в свое время сделал Укр.капитал, то будет настоящая зРада 😆