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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 798799800801>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:45

Как-то после Якоробки особо не хочется экспериментировать :mrgreen:


Ну по айбоксу скоро будет развязка.
То что деньги на пару месяцев зависнут , это да.
Но как говорится, во всем главное - конечный результат.
Как по мне, что Сенс, что убиб, что бис, что Рада.
Все стремные по своему
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:47

  lloydbanksua написав:Глупый вопрос. ВБР же можно в кассе Востока пополнить?

Он самый. Учитывая, что на него уже отвечали.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:06

  lloydbanksua написав:Глупый вопрос. ВБР же можно в кассе Востока пополнить?

Так. І це безкоштовно. Кошти доступні миттєво і миттєво переказують ся всередині Востоку. Лише ліміт 100000 грн. не достатній для відкриття депо на повну "каклєту"
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:24

  Alien написав:
  lloydbanksua написав:Глупый вопрос. ВБР же можно в кассе Востока пополнить?

Так. І це безкоштовно. Кошти доступні миттєво і миттєво переказують ся всередині Востоку. Лише ліміт 100000 грн. не достатній для відкриття депо на повну "каклєту"

А как пополнять карту БвР в Востоке: по номеру счета, номеру карты?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:31

  demichh написав:
  Alien написав:
  lloydbanksua написав:Глупый вопрос. ВБР же можно в кассе Востока пополнить?

Так. І це безкоштовно. Кошти доступні миттєво і миттєво переказують ся всередині Востоку. Лише ліміт 100000 грн. не достатній для відкриття депо на повну "каклєту"

А как пополнять карту БвР в Востоке: по номеру счета, номеру карты?

Я називав касиру номер карти БВР.
А ось невеличкий залишок що заносився готівкою безпосередньо на рахунок - по номеру рахунку, який касиру на папірці написала менеджер. Причому рахунок був написаний у старому форматі 2600...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

И да, для полноты картины, в банке 3/4 плата за открытие счета присутствует, что то в пределах 100грн
И в Рада банке тоже за открытие счета плата взимается, по моему 50грн
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:30

  Kostya777 написав:что то в пределах 100грн...
...по моему 50грн

Или давайте точную информацию, или не давайте её совсем
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:39

Восток

Кореш прислал. Работает по моей наводке )
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:00

  mustbe написав:
  Kostya777 написав:что то в пределах 100грн...
...по моему 50грн

Или давайте точную информацию, или не давайте её совсем


Ок, думал из ребят кто то дополнит.
Услышал вас
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:49

  Kostya777 написав:И в Рада банке тоже за открытие счета плата взимается, по моему 50грн

В Раде все бесплатно было месяц назад.
Правда через пару дней после входа в банк пришло смс об изменении депозитного тарифа на какой-то Реформ и теперь через 30 дней за неактивность списание 300грн, т.е. на счету держать ничего нельзя, дабы не обнулилось.
Если еще перед окончанием депо введут комис на снятие, как в свое время сделал Укр.капитал, то будет настоящая зРада 😆
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