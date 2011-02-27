Додано: Вів 21 бер, 2023 01:07

Alien написав: В мене вже є в раді депо що позакінчувались - коміс не ввели - суми успішно знялись без комісу. Ви ж не думаєте що у раді хтось відслідковує конкретно ваші депо щоб ввести коміс? В мене вже є в раді депо що позакінчувались - коміс не ввели - суми успішно знялись без комісу. Ви ж не думаєте що у раді хтось відслідковує конкретно ваші депо щоб ввести коміс?

Озвучили бы сразу, что бесплатное открытие мол с таким-то пакетом - а то краска на договоре еще не успела высохнуть, как прилетели изменения, и тут невольно начали "терзать смутные сомнения"😁Просто осталось двоякое ощущение.Возможно просто так совпало, а мож и тенденция есть, кто знает.Но конечно же будем надеяться на лучшее!В Укр.капитале тож обещали бесплатное снятие, несколько раз переспрашивал даже в ОБ, а потом как будь-то специально, ввели комис 0.5% на депо, открытые в авг-сент и уже с окт отменили его же, прям все просто в аккурат под меня 🤣