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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 798799800801
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:00

  FinTech написав:
  Kostya777 написав:И в Рада банке тоже за открытие счета плата взимается, по моему 50грн

В Раде все бесплатно было месяц назад.
Правда через пару дней после входа в банк пришло смс об изменении депозитного тарифа на какой-то Реформ и теперь через 30 дней за неактивность списание 300грн, т.е. на счету держать ничего нельзя, дабы не обнулилось.
Если еще перед окончанием депо введут комис на снятие, как в свое время сделал Укр.капитал, то будет настоящая зРада 😆

В мене вже є в раді депо що позакінчувались - коміс не ввели - суми успішно знялись без комісу. Ви ж не думаєте що у раді хтось відслідковує конкретно ваші депо щоб ввести коміс? ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 01:07

  Alien написав:В мене вже є в раді депо що позакінчувались - коміс не ввели - суми успішно знялись без комісу. Ви ж не думаєте що у раді хтось відслідковує конкретно ваші депо щоб ввести коміс? ;)

Озвучили бы сразу, что бесплатное открытие мол с таким-то пакетом - а то краска на договоре еще не успела высохнуть, как прилетели изменения, и тут невольно начали "терзать смутные сомнения"😁
Просто осталось двоякое ощущение.
Возможно просто так совпало, а мож и тенденция есть, кто знает.
Но конечно же будем надеяться на лучшее!

В Укр.капитале тож обещали бесплатное снятие, несколько раз переспрашивал даже в ОБ, а потом как будь-то специально, ввели комис 0.5% на депо, открытые в авг-сент и уже с окт отменили его же, прям все просто в аккурат под меня 🤣
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 09:22

А кто что может сказать про Мотор? Есть смысл связываться?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 09:37

  la9 написав:А кто что может сказать про Мотор? Есть смысл связываться?

Доверенная особа НБУ в Мотор-банке может сказать
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emeta
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:01

  la9 написав:А кто что может сказать про Мотор? Есть смысл связываться?

Не советую. Можете не успеть снять то, что положите сегодня, долларами.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  la9 написав:А кто что может сказать про Мотор? Есть смысл связываться?


Если хотите трудоустроится в ВСУ во время получения депозита, то смысл определенно есть :D
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:06

emeta Айбокс тоже таким был)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:22

  Economist написав:emeta Айбокс тоже таким был)

Не путайте финансовую стойкость банка и политические решения. Так как закрыли айбокс, могут закрыть даже приват или райф. И официальную версию всегда можно придумать, типа нарушение финмониторинга, отмывка денег и т.д. Но, за одни и теже нарушения газ штрафуют, а айбокс сразу лишают лицензии, и даже минуя временную администрацию. Даю подсказку: в айбоксе коломойша хранил свои денежки.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:47

  la9 написав:А кто что может сказать про Мотор? Есть смысл связываться?

Погуглите последние новости про Президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и примите сами для себя решение - стоит игра свеч или нет.
Как по мне, когда закончат с Форвардом и Айбоксом, то Мотор может быть одним из первых на очереди по известному направлению.
FinTech
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