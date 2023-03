Додано: Вів 21 бер, 2023 12:41

deneg net написав: Не путайте финансовую стойкость банка и политические решения. Так как закрыли айбокс, могут закрыть даже приват или райф. Не путайте финансовую стойкость банка и политические решения. Так как закрыли айбокс, могут закрыть даже приват или райф.

Не могут. Есть такое хорошее выражение too big to fall (или too big to fail)Национализировать - могут, зарезать - нет.