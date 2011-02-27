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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:06

  FinTech написав:
  la9 написав:А кто что может сказать про Мотор? Есть смысл связываться?

Погуглите последние новости про Президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и примите сами для себя решение - стоит игра свеч или нет.
Как по мне, когда закончат с Форвардом и Айбоксом, то Мотор может быть одним из первых на очереди по известному направлению.

Я в курсе об этих событиях. Думал, может есть отчаянные?)
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:41

  deneg net написав:Не путайте финансовую стойкость банка и политические решения. Так как закрыли айбокс, могут закрыть даже приват или райф.

Не могут. Есть такое хорошее выражение too big to fall (или too big to fail)
Национализировать - могут, зарезать - нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:32

  Искатель написав:
  deneg net написав:Не путайте финансовую стойкость банка и политические решения. Так как закрыли айбокс, могут закрыть даже приват или райф.

Не могут. Есть такое хорошее выражение too big to fall (или too big to fail)
Национализировать - могут, зарезать - нет.

Национализировать по второму кругу? Прикольно, я такого ещё не видел.
Я недавно читал интервью одного чиновника с НБУ, так вот он сказал, что теперь спасать никого не будут, в зоне риска даже ощад
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

deneg net написав:Я недавно читал интервью одного чиновника с НБУ, так вот он сказал, что теперь спасать никого не будут, в зоне риска даже ощад


Націоналізацію системних банків приймали, що просто так?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:56

  Zochan написав:
deneg net написав:Я недавно читал интервью одного чиновника с НБУ, так вот он сказал, что теперь спасать никого не будут, в зоне риска даже ощад


Націоналізацію системних банків приймали, що просто так?

То шо було колись зараз вже не актуально. Державі хватило клопоту з приватом. Там ще років 100 будуть повертать вкладені гроші. А вбачаючи на те, що ми зараз живемо виключно на гроші западу, то ніхто не дозволить націоналізувати щоден банк і вкладати туди якісь гроші. Тому чітко і ясно заявлено, що рятувать нікого не будуть, навіть ощад.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 16:56

  deneg net написав:державі хватило клопоту з приватом. Там ще років 100 будуть повертать вкладені гроші.


Государство внесло во время национализации в Приват 116 млрд грн, а за 2018-2022 годи Приват принес чистой прибыли на 134 млрд. грн. О каких 100 лет речь?
Economist
 
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