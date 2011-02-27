Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
la9 написав:А кто что может сказать про Мотор? Есть смысл связываться?
Погуглите последние новости про Президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и примите сами для себя решение - стоит игра свеч или нет. Как по мне, когда закончат с Форвардом и Айбоксом, то Мотор может быть одним из первых на очереди по известному направлению.
Я в курсе об этих событиях. Думал, может есть отчаянные?)
deneg net написав:Я недавно читал интервью одного чиновника с НБУ, так вот он сказал, что теперь спасать никого не будут, в зоне риска даже ощад
Націоналізацію системних банків приймали, що просто так?
То шо було колись зараз вже не актуально. Державі хватило клопоту з приватом. Там ще років 100 будуть повертать вкладені гроші. А вбачаючи на те, що ми зараз живемо виключно на гроші западу, то ніхто не дозволить націоналізувати щоден банк і вкладати туди якісь гроші. Тому чітко і ясно заявлено, що рятувать нікого не будуть, навіть ощад.
Минфин Украины пополнил уставник Привата на сумму более 155 млрд.грн. в виде ОВГЗ, по которым Приват регулярно получает купон: Період Сума, млрд.грн. Ставка купона Індексовані Купон за рік Грудень 2016 р. 43 10% Ні 4,3 Грудень 2016 р. 64 6% Так 3,8 Лютий 2017 р. 9,8 6% Так 0,6 Липень 2017 р. 38,5 9,80% Ні 3,8 Итого 155,3 12,5 Т.о. даже без учета индексации Приват получил % по ОВГЗ на сумму более 60 млрд., что соответственно увеличило на эту сумму прибыль банка. Так что не надо приукрашать доходность актива ПриватБанк. Таки его национализация - это проблема для государства...
Картина прибутковості ПриватБанку не буде повною, якщо не згадати націоналізацію найбільшого банку країни в 2016 році та її вартість для платників податків. Мінфін докапіталізував банк на 155 млрд грн, взявши на себе зобов’язання повернути кошти вкладникам замість колишніх акціонерів. Оскільки така сума є фантастичною для бюджету, щоб внести її «живими» грошима, уряд випустив ОВДП на відповідну суму.
Щорічно порятунок банку коштує бюджету 12,4 млрд грн, а загальний обсяг відсотків за 2017–2032 рік більш ніж подвоїть вартість націоналізації, довівши її до 324 млрд грн. Обсяги сплачених державі дивідендів – 11,5 млрд грн, 24,5 млрд грн та 19,4 млрд грн за результатами відповідно 2018, 2019 та 2020 років співмірний з обсягом платежів за капіталізаційними ОВДП. Однак, Приват все ж віддає акціонеру більше, адже частину капіталізаційних ОВДП свого часу викупив НБУ та тепер він отримує за ними майже 10% річних.
Але не через дивіденди має бути прокладений шлях до компенсації бюджету витрат на порятунок банку, а через повернення компаніями кредитів, які вони отримали від банку до його націоналізації. Ідеться про ті компанії, які пов’язують з колишніми акціонерами ПриватБанку, та які припинили обслуговувати свої зобов’язання. Саме проблеми із попередніми власниками, судові позови обох сторін один до одного і є тією причиною, чому в стратегії розвитку банку його пропонується розділити на хороший і поганий.
Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу. Я уже лично предупреждал must be, но решил, что и остальные должны знать: следующим, по идее, будет даже не "Мотор" (хотя и этот под гильйотиной ходит), а "Альянс". Очень не советую туда ни вкладывать, ни перекладывать.
В общем, как Гендальф говорил... все в курсе, думаю.