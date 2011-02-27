Картина прибутковості ПриватБанку не буде повною, якщо не згадати націоналізацію найбільшого банку країни в 2016 році та її вартість для платників податків. Мінфін докапіталізував банк на 155 млрд грн, взявши на себе зобов’язання повернути кошти вкладникам замість колишніх акціонерів. Оскільки така сума є фантастичною для бюджету, щоб внести її «живими» грошима, уряд випустив ОВДП на відповідну суму.



Щорічно порятунок банку коштує бюджету 12,4 млрд грн, а загальний обсяг відсотків за 2017–2032 рік більш ніж подвоїть вартість націоналізації, довівши її до 324 млрд грн. Обсяги сплачених державі дивідендів – 11,5 млрд грн, 24,5 млрд грн та 19,4 млрд грн за результатами відповідно 2018, 2019 та 2020 років співмірний з обсягом платежів за капіталізаційними ОВДП. Однак, Приват все ж віддає акціонеру більше, адже частину капіталізаційних ОВДП свого часу викупив НБУ та тепер він отримує за ними майже 10% річних.



Але не через дивіденди має бути прокладений шлях до компенсації бюджету витрат на порятунок банку, а через повернення компаніями кредитів, які вони отримали від банку до його націоналізації. Ідеться про ті компанії, які пов’язують з колишніми акціонерами ПриватБанку, та які припинили обслуговувати свої зобов’язання. Саме проблеми із попередніми власниками, судові позови обох сторін один до одного і є тією причиною, чому в стратегії розвитку банку його пропонується розділити на хороший і поганий.