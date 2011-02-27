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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 800801802803>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:06

  FinTech написав:
  la9 написав:А кто что может сказать про Мотор? Есть смысл связываться?

Погуглите последние новости про Президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и примите сами для себя решение - стоит игра свеч или нет.
Как по мне, когда закончат с Форвардом и Айбоксом, то Мотор может быть одним из первых на очереди по известному направлению.

Я в курсе об этих событиях. Думал, может есть отчаянные?)
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:41

  deneg net написав:Не путайте финансовую стойкость банка и политические решения. Так как закрыли айбокс, могут закрыть даже приват или райф.

Не могут. Есть такое хорошее выражение too big to fall (или too big to fail)
Национализировать - могут, зарезать - нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:32

  Искатель написав:
  deneg net написав:Не путайте финансовую стойкость банка и политические решения. Так как закрыли айбокс, могут закрыть даже приват или райф.

Не могут. Есть такое хорошее выражение too big to fall (или too big to fail)
Национализировать - могут, зарезать - нет.

Национализировать по второму кругу? Прикольно, я такого ещё не видел.
Я недавно читал интервью одного чиновника с НБУ, так вот он сказал, что теперь спасать никого не будут, в зоне риска даже ощад
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

deneg net написав:Я недавно читал интервью одного чиновника с НБУ, так вот он сказал, что теперь спасать никого не будут, в зоне риска даже ощад


Націоналізацію системних банків приймали, що просто так?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:56

  Zochan написав:
deneg net написав:Я недавно читал интервью одного чиновника с НБУ, так вот он сказал, что теперь спасать никого не будут, в зоне риска даже ощад


Націоналізацію системних банків приймали, що просто так?

То шо було колись зараз вже не актуально. Державі хватило клопоту з приватом. Там ще років 100 будуть повертать вкладені гроші. А вбачаючи на те, що ми зараз живемо виключно на гроші западу, то ніхто не дозволить націоналізувати щоден банк і вкладати туди якісь гроші. Тому чітко і ясно заявлено, що рятувать нікого не будуть, навіть ощад.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 16:56

  deneg net написав:державі хватило клопоту з приватом. Там ще років 100 будуть повертать вкладені гроші.


Государство внесло во время национализации в Приват 116 млрд грн, а за 2018-2022 годи Приват принес чистой прибыли на 134 млрд. грн. О каких 100 лет речь?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:41

Минфин Украины пополнил уставник Привата на сумму более 155 млрд.грн. в виде ОВГЗ, по которым Приват регулярно получает купон:
Період Сума, млрд.грн. Ставка купона Індексовані Купон за рік
Грудень 2016 р. 43 10% Ні 4,3
Грудень 2016 р. 64 6% Так 3,8
Лютий 2017 р. 9,8 6% Так 0,6
Липень 2017 р. 38,5 9,80% Ні 3,8
Итого 155,3 12,5
Т.о. даже без учета индексации Приват получил % по ОВГЗ на сумму более 60 млрд., что соответственно увеличило на эту сумму прибыль банка.
Так что не надо приукрашать доходность актива ПриватБанк. Таки его национализация - это проблема для государства...
andrey_teteryatnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 23:53

  Economist написав:
  deneg net написав:державі хватило клопоту з приватом. Там ще років 100 будуть повертать вкладені гроші.


Государство внесло во время национализации в Приват 116 млрд грн, а за 2018-2022 годи Приват принес чистой прибыли на 134 млрд. грн. О каких 100 лет речь?


кручу-верчу на...ть хочу

https://forbes.ua/company/privatbank-na ... 82021-2273

Картина прибутковості ПриватБанку не буде повною, якщо не згадати націоналізацію найбільшого банку країни в 2016 році та її вартість для платників податків. Мінфін докапіталізував банк на 155 млрд грн, взявши на себе зобов’язання повернути кошти вкладникам замість колишніх акціонерів. Оскільки така сума є фантастичною для бюджету, щоб внести її «живими» грошима, уряд випустив ОВДП на відповідну суму.

Щорічно порятунок банку коштує бюджету 12,4 млрд грн, а загальний обсяг відсотків за 2017–2032 рік більш ніж подвоїть вартість націоналізації, довівши її до 324 млрд грн. Обсяги сплачених державі дивідендів – 11,5 млрд грн, 24,5 млрд грн та 19,4 млрд грн за результатами відповідно 2018, 2019 та 2020 років співмірний з обсягом платежів за капіталізаційними ОВДП. Однак, Приват все ж віддає акціонеру більше, адже частину капіталізаційних ОВДП свого часу викупив НБУ та тепер він отримує за ними майже 10% річних.

Але не через дивіденди має бути прокладений шлях до компенсації бюджету витрат на порятунок банку, а через повернення компаніями кредитів, які вони отримали від банку до його націоналізації. Ідеться про ті компанії, які пов’язують з колишніми акціонерами ПриватБанку, та які припинили обслуговувати свої зобов’язання. Саме проблеми із попередніми власниками, судові позови обох сторін один до одного і є тією причиною, чому в стратегії розвитку банку його пропонується розділити на хороший і поганий.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 08:48

  deneg net написав:
  Искатель написав:
  deneg net написав:Не путайте финансовую стойкость банка и политические решения. Так как закрыли айбокс, могут закрыть даже приват или райф.

Не могут. Есть такое хорошее выражение too big to fall (или too big to fail)
Национализировать - могут, зарезать - нет.

Национализировать по второму кругу? Прикольно, я такого ещё не видел.
Я недавно читал интервью одного чиновника с НБУ, так вот он сказал, что теперь спасать никого не будут, в зоне риска даже ощад

По первому кругу, я Альфу имел в виду :) А речь была о том, что банки такого размера не режут просто так.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 08:51

Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу. Я уже лично предупреждал must be, но решил, что и остальные должны знать:
следующим, по идее, будет даже не "Мотор" (хотя и этот под гильйотиной ходит), а "Альянс". Очень не советую туда ни вкладывать, ни перекладывать.

В общем, как Гендальф говорил... все в курсе, думаю.
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