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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 800801802803
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 08:55

Искатель
А что скажете о коминбанке? после краха форварда начались звонки с предложениями.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:02

А восток?
Mussya
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:02

  Искатель написав:следующим, по идее, будет даже не "Мотор" (хотя и этот под гильйотиной ходит), а "Альянс". Очень не советую туда ни вкладывать, ни перекладывать.

В каком году хоть? А то ему эту участь "буквально на днях" начали прочить даже раньше, чем разрешили топичные депо.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:08

  DmitryZP написав:кручу-верчу на...ть хочу


Открой годовую финансовую отчетность Привата и посчитай

https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Искатель написав:Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу. Я уже лично предупреждал must be, но решил, что и остальные должны знать:
следующим, по идее, будет даже не "Мотор" (хотя и этот под гильйотиной ходит), а "Альянс". Очень не советую туда ни вкладывать, ни перекладывать.


Альянс Банк опровергает новости о тяжелом финансовом состоянии банка
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/5/688734/

обещали до конца войны 100% компенсация вкладов, если повод волноваться?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Искатель написав:Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу.

Я дуже перепрошую за офтоп - просто згадалось що ви в листопаді 2021 вже пророкували ТА Конкорду. Наразі знайшлось лише це viewtopic.php?p=5333921#p5333921 viewtopic.php?p=5333982#p5333982 але пам'ятаю читав вас ще в більш категоричній формі. Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки
Втім Кінь встояв та й досі пасеться на банківському полі України. Розумію що такі питання прогнозувати складно, втім не певен, що робота Вангою це точно Ваше ;)
РS. В принципі про більшість "зелених" банків з певною долею ймовірності можна сказати що їм скоро хана. І комусь напевне точно буде хана. Але не маючи точної інформації вважаю розхитувати лодку - не є правильним.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:51

Alien а тут, що не комент, то експерт з інсайдом.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:52

  andrey_teteryatnik написав:Минфин Украины пополнил уставник Привата на сумму более 155 млрд.грн. в виде ОВГЗ, по которым Приват регулярно получает купон:
Період Сума, млрд.грн. Ставка купона Індексовані Купон за рік
Грудень 2016 р. 43 10% Ні 4,3
Грудень 2016 р. 64 6% Так 3,8
Лютий 2017 р. 9,8 6% Так 0,6
Липень 2017 р. 38,5 9,80% Ні 3,8
Итого 155,3 12,5
Т.о. даже без учета индексации Приват получил % по ОВГЗ на сумму более 60 млрд., что соответственно увеличило на эту сумму прибыль банка.
Так что не надо приукрашать доходность актива ПриватБанк. Таки его национализация - это проблема для государства...

Именно так, но у нас люди привыкли читать только о прибыли.
А то, что эта прибыль не покрывает расходы по обслуживанию долга, в который государство влезло, чтобы спасти приват - это они считать не умеют.
Может люди так спокойнее спят, считая, что национализация привата - это выгодно.
Если бы национализация банков приносила бы прибыль, то никто бы ВА не вводил и лиценции не лишал, а сразу бы национализировали. Например, коробку не национализировали, а сразу в утиль. хотя банка супер прибыльная.
Национализация привата - это худшее экономическое решение, но при его принятии выиграла политическая составляющая.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну якщо є очікування того, що Альянс повалиться, то що казати про маленькі банки типу Альт, Укрбуд, МІБ, Мотор, Восток і інші? Тоді вибір лише з гигантів типу Привата і Райфа.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:28

  Alien написав:
  Искатель написав:Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу.

Я дуже перепрошую за офтоп - просто згадалось що ви в листопаді 2021 вже пророкували ТА Конкорду. Наразі знайшлось лише це viewtopic.php?p=5333921#p5333921 viewtopic.php?p=5333982#p5333982 але пам'ятаю читав вас ще в більш категоричній формі. Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки
.

Та меньше слушайте всяких диванных инсайдеров, на здешнем форуме куда уж лучше знают, когда и в какой банк вводить ВА, чем в НБУ
Krokodil
 
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