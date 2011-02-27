Искатель
А что скажете о коминбанке? после краха форварда начались звонки с предложениями.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 08:55
Искатель
А что скажете о коминбанке? после краха форварда начались звонки с предложениями.
Додано: Сер 22 бер, 2023 09:02
Додано: Сер 22 бер, 2023 09:08
Открой годовую финансовую отчетность Привата и посчитай
Додано: Сер 22 бер, 2023 09:19
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Альянс Банк опровергает новости о тяжелом финансовом состоянии банка
обещали до конца войны 100% компенсация вкладов, если повод волноваться?
Додано: Сер 22 бер, 2023 09:45
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Я дуже перепрошую за офтоп - просто згадалось що ви в листопаді 2021 вже пророкували ТА Конкорду. Наразі знайшлось лише це viewtopic.php?p=5333921#p5333921 viewtopic.php?p=5333982#p5333982 але пам'ятаю читав вас ще в більш категоричній формі. Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки
Втім Кінь встояв та й досі пасеться на банківському полі України. Розумію що такі питання прогнозувати складно, втім не певен, що робота Вангою це точно Ваше
РS. В принципі про більшість "зелених" банків з певною долею ймовірності можна сказати що їм скоро хана. І комусь напевне точно буде хана. Але не маючи точної інформації вважаю розхитувати лодку - не є правильним.
Додано: Сер 22 бер, 2023 09:52
Именно так, но у нас люди привыкли читать только о прибыли.
А то, что эта прибыль не покрывает расходы по обслуживанию долга, в который государство влезло, чтобы спасти приват - это они считать не умеют.
Может люди так спокойнее спят, считая, что национализация привата - это выгодно.
Если бы национализация банков приносила бы прибыль, то никто бы ВА не вводил и лиценции не лишал, а сразу бы национализировали. Например, коробку не национализировали, а сразу в утиль. хотя банка супер прибыльная.
Национализация привата - это худшее экономическое решение, но при его принятии выиграла политическая составляющая.
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:03
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ну якщо є очікування того, що Альянс повалиться, то що казати про маленькі банки типу Альт, Укрбуд, МІБ, Мотор, Восток і інші? Тоді вибір лише з гигантів типу Привата і Райфа.
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:28
Та меньше слушайте всяких диванных инсайдеров, на здешнем форуме куда уж лучше знают, когда и в какой банк вводить ВА, чем в НБУ
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