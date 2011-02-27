Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Искатель написав:Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу. Я уже лично предупреждал must be, но решил, что и остальные должны знать: следующим, по идее, будет даже не "Мотор" (хотя и этот под гильйотиной ходит), а "Альянс". Очень не советую туда ни вкладывать, ни перекладывать.
Искатель написав:Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу. Я уже лично предупреждал must be, но решил, что и остальные должны знать: следующим, по идее, будет даже не "Мотор" (хотя и этот под гильйотиной ходит), а "Альянс". Очень не советую туда ни вкладывать, ни перекладывать.
дадут миллиарды помощи, в долларах и евро как из них получить гривну неизвестно если продавать в рынок то угробят последний экспорт курсом до 30, голландская болезнь если продавать в НБУ то фактически нужно печатать гривны, эмиссия, инфляция обеспечена, скорее всего будет этот вариант, получим суперевропейские цены это при хорошем развитии ситуации на фронте и дипломатии
Востаннє редагувалось nekefer в Сер 22 бер, 2023 12:00, всього редагувалось 1 раз.