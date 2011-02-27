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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:16

  moveton написав:
  Искатель написав:следующим, по идее, будет даже не "Мотор" (хотя и этот под гильйотиной ходит), а "Альянс". Очень не советую туда ни вкладывать, ни перекладывать.

В каком году хоть? А то ему эту участь "буквально на днях" начали прочить даже раньше, чем разрешили топичные депо.

"Альянс" в каком году? :) В этом... Желаю всем вложившимся успеть забрать. Но новые... не стОит, я серьезно.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:20

  prodigy написав:
  Искатель написав:Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу. Я уже лично предупреждал must be, но решил, что и остальные должны знать:
следующим, по идее, будет даже не "Мотор" (хотя и этот под гильйотиной ходит), а "Альянс". Очень не советую туда ни вкладывать, ни перекладывать.


Альянс Банк опровергает новости о тяжелом финансовом состоянии банка
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/5/688734/

обещали до конца войны 100% компенсация вкладов, если повод волноваться?

100%-ную компенсацию получат все, за нее волноваться не стоит.
Но из "Альянса" можно получить гривной по 36,5686.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:38

Искатель Ломимся все в Идею? :lol:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:39

  Искатель написав:
  prodigy написав:
  Искатель написав:Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу. Я уже лично предупреждал must be, но решил, что и остальные должны знать:
следующим, по идее, будет даже не "Мотор" (хотя и этот под гильйотиной ходит), а "Альянс". Очень не советую туда ни вкладывать, ни перекладывать.


Альянс Банк опровергает новости о тяжелом финансовом состоянии банка
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/5/688734/

обещали до конца войны 100% компенсация вкладов, если повод волноваться?

100%-ную компенсацию получат все, за нее волноваться не стоит.
Но из "Альянса" можно получить гривной по 36,5686.

100690 грн платимо при оформленні депо на повну пайку у 2709 дол.А по хвонду грабування отримуєм 99064. Мінус 1625. Навіть з бонусними 300 грн, буде мінус 1300. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

шотам по 38,30 уже?
это скоко годовых?
рынок порешал, а так переживали
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:40

Искатель товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели? СБЫЛОСЬ? Пророк из Вас, мягко сказать, так себе! :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:48

  Долар по 4 грн написав:Искатель товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели? СБЫЛОСЬ? Пророк из Вас, мягко сказать, так себе! :mrgreen:


Так точно никто не знает что будет.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

и что не так с Востоком?
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:56

  nekefer написав:шотам по 38,30 уже?
это скоко годовых?
рынок порешал, а так переживали


12,5 % річних в середньому у топ-10
9-10% приват з компанією
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

дадут миллиарды помощи, в долларах и евро
как из них получить гривну неизвестно
если продавать в рынок то угробят последний экспорт курсом до 30, голландская болезнь
если продавать в НБУ то фактически нужно печатать гривны, эмиссия, инфляция обеспечена, скорее всего будет этот вариант, получим суперевропейские цены
это при хорошем развитии ситуации на фронте и дипломатии
Востаннє редагувалось nekefer в Сер 22 бер, 2023 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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