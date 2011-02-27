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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 803804805806>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:59

  Долар по 4 грн написав:Искатель товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели? СБЫЛОСЬ? Пророк из Вас, мягко сказать, так себе! :mrgreen:

Говорят, что коньяк проблему не решит. Можно подумать, кефир решит. Коньяк хотя бы старается😁
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:20

Искатель Вам всё в норме написал.
Потом будите вспоминать его прогнозы под дверью ВА.
Народ теряет голову за 5 баксов прибыли за 3 мес. и начинает искать стрёмные банки с малыми курсами. Или у нас здесь на форуме сидят у кого лишние 100 тыс. баксов и не хватает нормальных банков для вложений??? :shock:
В основном думаю наверное так званные толстосумы максимум для 5 банков..., но без головы, т.к. постоянно ищут проблемы. То сумма 2007дол. и потом обсуждение часами про 7 баксов, то курс 37,4 не устраивает и начинают искать проблемы с курсами 37,10 :(
220468
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  220468 написав:То сумма 2007дол. и потом обсуждение часами про 7 баксов

Просто нагадаю - що "вкид" по "2707 чи 2700" зробили вчора саме ви.
До речі ось він viewtopic.php?p=5556556#p5556556 ось продовження viewtopic.php?p=5556596#p5556596
Тому вважаю, що якби такi як ви не скиглили, що з 7 доларами є проблема куди їх потім прилаштувати, то і обговорювати цю тему було б нікому. Отже, критикуючи інших інколи варто дивитись у люстерко - бо інколи там і троля побачити можна ;)
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:51

  deneg net написав:Т.о. даже без учета индексации Приват получил % по ОВГЗ на сумму более 60 млрд., что соответственно увеличило на эту сумму прибыль банка.
Так что не надо приукрашать доходность актива ПриватБанк. Таки его национализация - это проблема для государства...


....Если бы национализация банков приносила бы прибыль, то никто бы ВА не вводил и лиценции не лишал, а сразу бы национализировали. Например, коробку не национализировали, а сразу в утиль. хотя банка супер прибыльная.
Национализация привата - это худшее экономическое решение, но при его принятии выиграла политическая составляющая.


Потрібно зазначити, що купонні виплати за ОВДП лише в теорії збільшують прибуток Привату. Насправді за рахунок цих коштів Мінфіну вкладникам виплачуються проценти за депозитами. Згадайте структуру активів/пасивів Привату станом на націоналізацію? 100% вкладів з одного боку та 0% активів з іншого, оскільки 97% портфелю юросіб було визнано коломойськими кредитами і зарезервовано в нуль. Відповідно внесені ОВДП стали активом банком за рахунок доходів з якого продовжувалася сплата відсотків за депозитами.

А "коробка" айбоксу була прибуткова, оскільки була схемна. Відмова від схем позбавляє коробку прибутку. Відповідно вона нічого не варта.
Востаннє редагувалось vkladchiik в Сер 22 бер, 2023 12:52, всього редагувалось 1 раз.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:51

220468 "Или у нас здесь на форуме сидят у кого лишние 100 тыс. баксов и не хватает нормальных банков для вложений?"

есть такие :)
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:08

  easymodeon5k написав:220468 "Или у нас здесь на форуме сидят у кого лишние 100 тыс. баксов и не хватает нормальных банков для вложений?"

есть такие :)
100тыс грн.... :P
220468
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

+ в донат. спасибо за сервис.
dozorx
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:09

  easymodeon5k написав:220468 "Или у нас здесь на форуме сидят у кого лишние 100 тыс. баксов и не хватает нормальных банков для вложений?"

есть такие :)

100 дол лутше вывести в крипту и накупить валютные ОЗДП там доходность намного выше а надежность такаяже
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:37

220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Альянс підняв курс конверта на 0,15 грн. цього місяця. Не дуже схоже на агонію
2XL
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