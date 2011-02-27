Говорят, что коньяк проблему не решит. Можно подумать, кефир решит. Коньяк хотя бы старается😁
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:59
Додано: Сер 22 бер, 2023 12:20
Искатель Вам всё в норме написал.
Потом будите вспоминать его прогнозы под дверью ВА.
Народ теряет голову за 5 баксов прибыли за 3 мес. и начинает искать стрёмные банки с малыми курсами. Или у нас здесь на форуме сидят у кого лишние 100 тыс. баксов и не хватает нормальных банков для вложений???
В основном думаю наверное так званные толстосумы максимум для 5 банков..., но без головы, т.к. постоянно ищут проблемы. То сумма 2007дол. и потом обсуждение часами про 7 баксов, то курс 37,4 не устраивает и начинают искать проблемы с курсами 37,10
Додано: Сер 22 бер, 2023 12:31
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Просто нагадаю - що "вкид" по "2707 чи 2700" зробили вчора саме ви.
До речі ось він viewtopic.php?p=5556556#p5556556 ось продовження viewtopic.php?p=5556596#p5556596
Тому вважаю, що якби такi як ви не скиглили, що з 7 доларами є проблема куди їх потім прилаштувати, то і обговорювати цю тему було б нікому. Отже, критикуючи інших інколи варто дивитись у люстерко - бо інколи там і троля побачити можна
Додано: Сер 22 бер, 2023 12:51
Потрібно зазначити, що купонні виплати за ОВДП лише в теорії збільшують прибуток Привату. Насправді за рахунок цих коштів Мінфіну вкладникам виплачуються проценти за депозитами. Згадайте структуру активів/пасивів Привату станом на націоналізацію? 100% вкладів з одного боку та 0% активів з іншого, оскільки 97% портфелю юросіб було визнано коломойськими кредитами і зарезервовано в нуль. Відповідно внесені ОВДП стали активом банком за рахунок доходів з якого продовжувалася сплата відсотків за депозитами.
А "коробка" айбоксу була прибуткова, оскільки була схемна. Відмова від схем позбавляє коробку прибутку. Відповідно вона нічого не варта.
Востаннє редагувалось vkladchiik в Сер 22 бер, 2023 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 бер, 2023 12:51
220468 "Или у нас здесь на форуме сидят у кого лишние 100 тыс. баксов и не хватает нормальных банков для вложений?"
есть такие
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:08
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:04
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ в донат. спасибо за сервис.
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:09
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:37
220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:44
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Альянс підняв курс конверта на 0,15 грн. цього місяця. Не дуже схоже на агонію
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