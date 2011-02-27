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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 803804805806
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:51

  Долар по 4 грн написав:220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!

Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:05

  nekefer написав:
  easymodeon5k написав:220468 "Или у нас здесь на форуме сидят у кого лишние 100 тыс. баксов и не хватает нормальных банков для вложений?"

есть такие :)

100 дол лутше вывести в крипту и накупить валютные ОЗДП там доходность намного выше а надежность такаяже


Что?? вывести в крипту и купить оздп :?
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:13

  easymodeon5k написав:
  nekefer написав:100 дол лутше вывести в крипту и накупить валютные ОЗДП там доходность намного выше а надежность такаяже


Что?? вывести в крипту и купить оздп :?


А что не так? :mrgreen: Доходность там, правда, ровно нулевая, но согласен, она выше, чем если всё вложенное возвращать будет ФГВФЛ.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:20

  Alien написав:
  Искатель написав:Раз уж пошли обсуждать банки, коротко напишу.

Я дуже перепрошую за офтоп - просто згадалось що ви в листопаді 2021 вже пророкували ТА Конкорду. Наразі знайшлось лише це viewtopic.php?p=5333921#p5333921 viewtopic.php?p=5333982#p5333982 але пам'ятаю читав вас ще в більш категоричній формі. Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки
Втім Кінь встояв та й досі пасеться на банківському полі України. Розумію що такі питання прогнозувати складно, втім не певен, що робота Вангою це точно Ваше ;)
РS. В принципі про більшість "зелених" банків з певною долею ймовірності можна сказати що їм скоро хана. І комусь напевне точно буде хана. Але не маючи точної інформації вважаю розхитувати лодку - не є правильним.

А навіщо було розривати?
Щодо Конкорду... поки що домовились.
Щодо розхитування :) Вже жалкую, що тут написав. Про Айбокс промовчав свого часу... і тут треба було мовчати. Більше не буду.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:24

  Долар по 4 грн написав:Искатель товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели? СБЫЛОСЬ? Пророк из Вас, мягко сказать, так себе! :mrgreen:

"Нет пророка в своем отечестве".
А 38,90 была продажа на опте в прошлую субботу, если что:
https://t.me/kate_currency/16074

Впрочем, Вы правы. Перехожу в режим чтения. Метать бисер больше не буду.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:35

  Искатель написав:
  Долар по 4 грн написав:Искатель товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели? СБЫЛОСЬ? Пророк из Вас, мягко сказать, так себе! :mrgreen:

"Нет пророка в своем отечестве".
А 38,90 была продажа на опте в прошлую субботу, если что:
https://t.me/kate_currency/16074

Впрочем, Вы правы. Перехожу в режим чтения. Метать бисер больше не буду.

Дуже шкода, Ви один з небагатьох на сайті, кого завжди цікаво читати.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:46

  moveton написав:
  Долар по 4 грн написав:220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!

Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.


в начале карусели с 5 вкладами отдача была прибл. 1200 баксов практически в любом банке, сейчас и до 400 баксов не дотягивает. :(
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:03

  nekefer написав:
  easymodeon5k написав:220468 "Или у нас здесь на форуме сидят у кого лишние 100 тыс. баксов и не хватает нормальных банков для вложений?"

есть такие :)

100 дол лутше вывести в крипту и накупить валютные ОЗДП там доходность намного выше а надежность такаяже

3% доходность - это выше?
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