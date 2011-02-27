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Долар по 4 грн написав:220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!
Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.
Я дуже перепрошую за офтоп - просто згадалось що ви в листопаді 2021 вже пророкували ТА Конкорду. Наразі знайшлось лише це viewtopic.php?p=5333921#p5333921viewtopic.php?p=5333982#p5333982 але пам'ятаю читав вас ще в більш категоричній формі. Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки Втім Кінь встояв та й досі пасеться на банківському полі України. Розумію що такі питання прогнозувати складно, втім не певен, що робота Вангою це точно Ваше РS. В принципі про більшість "зелених" банків з певною долею ймовірності можна сказати що їм скоро хана. І комусь напевне точно буде хана. Але не маючи точної інформації вважаю розхитувати лодку - не є правильним.
А навіщо було розривати? Щодо Конкорду... поки що домовились. Щодо розхитування Вже жалкую, що тут написав. Про Айбокс промовчав свого часу... і тут треба було мовчати. Більше не буду.
Долар по 4 грн написав:220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!
Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.
в начале карусели с 5 вкладами отдача была прибл. 1200 баксов практически в любом банке, сейчас и до 400 баксов не дотягивает.