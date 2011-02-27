|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:17
alexanderbukin93 написав:
и что не так с Востоком?
связи с арессором, как у половины банков, как же без этого
не секрет, что конечный бенифициар может оказаться олигарх
типа Фридмана (и нашим и вашим)
если бы в 2014 процесс не остановился к 2023 они владели бы не только 90% банков, а и 90% экономики, но процесс пошел в другую сторону, через 10 лет-если рф будет
существовать, 70% ее активов будут во владении китая
а они , болезные, англосаксами своих алкашей стращают
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9547
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3117 раз.
- Подякували: 3185 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:23
moveton написав: Долар по 4 грн написав:220468
Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!
Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.
открыть несколько депо по 37,45 однозначно лучше,
чем открыть один по 37,10
хотя в % доходность падает, но профита больше
или вы фанат % прибыли?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9547
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3117 раз.
- Подякували: 3185 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:28
Alien написав:
Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки
як це вам таке вдалося?
депозити нерозривні з 2016р
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9547
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3117 раз.
- Подякували: 3185 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:33
prodigy написав: moveton написав: Долар по 4 грн написав:220468
Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги
!
Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.
открыть несколько депо по 37,45 однозначно лучше,
чем открыть один по 37,10
хотя в % доходность падает, но профита больше
или вы фанат % прибыли?
Разговор был о оправдании времени и вложенных денег. Допустим, оформить вклад занимает час. При этом открытие пяти вкладов за 5 часов и 500к грн эти затраты не оправдывает. Но открытие 20 вкладов за 20 часов и 2000к грн уже оправдывает, хотя там даже процент ниже? Ну ОК, у кого так оправдывает, я за них рад.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3083
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:33
prodigy написав: Alien написав:
Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки
як це вам таке вдалося?
депозити нерозривні з 2016р
Так у 2016 році з'явились "нерозривні" депозити. А до того були "розривні". І може ви того не знали, але вони продовжили існувати і після 2016 року. Саме такий депозит я оформив у січні 2021 до січня 2022 у банку Конкорд і успішно розірвав його у листопаді 2021.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1645
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doda
, moveton
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|74
|5462
|
|
|77
|56020
|
|
|5
|26112
|
|