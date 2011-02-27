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связи с арессором, как у половины банков, как же без этого не секрет, что конечный бенифициар может оказаться олигарх типа Фридмана (и нашим и вашим)
если бы в 2014 процесс не остановился к 2023 они владели бы не только 90% банков, а и 90% экономики, но процесс пошел в другую сторону, через 10 лет-если рф будет существовать, 70% ее активов будут во владении китая
а они , болезные, англосаксами своих алкашей стращают
Долар по 4 грн написав:220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!
Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.
открыть несколько депо по 37,45 однозначно лучше, чем открыть один по 37,10
Долар по 4 грн написав:220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!
Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.
открыть несколько депо по 37,45 однозначно лучше, чем открыть один по 37,10
хотя в % доходность падает, но профита больше
или вы фанат % прибыли?
Разговор был о оправдании времени и вложенных денег. Допустим, оформить вклад занимает час. При этом открытие пяти вкладов за 5 часов и 500к грн эти затраты не оправдывает. Но открытие 20 вкладов за 20 часов и 2000к грн уже оправдывает, хотя там даже процент ниже? Ну ОК, у кого так оправдывает, я за них рад.
Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки
як це вам таке вдалося? депозити нерозривні з 2016р
Так у 2016 році з'явились "нерозривні" депозити. А до того були "розривні". І може ви того не знали, але вони продовжили існувати і після 2016 року. Саме такий депозит я оформив у січні 2021 до січня 2022 у банку Конкорд і успішно розірвав його у листопаді 2021.
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