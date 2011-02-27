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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 805806807808>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:17

  alexanderbukin93 написав:и что не так с Востоком?


связи с арессором, как у половины банков, как же без этого
не секрет, что конечный бенифициар может оказаться олигарх
типа Фридмана (и нашим и вашим)

если бы в 2014 процесс не остановился к 2023 они владели бы не только 90% банков, а и 90% экономики, но процесс пошел в другую сторону, через 10 лет-если рф будет
существовать, 70% ее активов будут во владении китая

а они , болезные, англосаксами своих алкашей стращают
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:23

  moveton написав:
  Долар по 4 грн написав:220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!

Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.


открыть несколько депо по 37,45 однозначно лучше,
чем открыть один по 37,10 :mrgreen:

хотя в % доходность падает, но профита больше

или вы фанат % прибыли?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:28

  Alien написав:
Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки

як це вам таке вдалося?
депозити нерозривні з 2016р
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:33

  prodigy написав:
  moveton написав:
  Долар по 4 грн написав:220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!

Что-то я значит в карусели недопонимаю. У меня время и вложенные деньги пропорциональны количеству вкладов. Если оправдывают 20, значит тем более оправдывает и 5 и даже 1 потому, что, чем больше вкладов, тем доходность ниже потому, что приходится заходить в более жадные банки.


открыть несколько депо по 37,45 однозначно лучше,
чем открыть один по 37,10 :mrgreen:

хотя в % доходность падает, но профита больше

или вы фанат % прибыли?

Разговор был о оправдании времени и вложенных денег. Допустим, оформить вклад занимает час. При этом открытие пяти вкладов за 5 часов и 500к грн эти затраты не оправдывает. Но открытие 20 вкладов за 20 часов и 2000к грн уже оправдывает, хотя там даже процент ниже? Ну ОК, у кого так оправдывает, я за них рад.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:33

  prodigy написав:
  Alien написав:
Пам'ятаю як під впливом ваших слів пішов тоді і наступного дня розірвав річний депозит, якому до закінчення лишалось менше 2 місяців, втративши не погані відсотки

як це вам таке вдалося?
депозити нерозривні з 2016р

Так у 2016 році з'явились "нерозривні" депозити. А до того були "розривні". І може ви того не знали, але вони продовжили існувати і після 2016 року. Саме такий депозит я оформив у січні 2021 до січня 2022 у банку Конкорд і успішно розірвав його у листопаді 2021.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:43

Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Разговор был о оправдании времени и вложенных денег.
Саме тому я обрав Приват,Аваль і відмовився від А-банку, Сенсу: хоча курс і трохи гірший, але часу витрачається значно менше. Відкриття онлайн, забрати - у наперед визначений час за один раз...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:34

Банк Восток — український комерційний банк. Належить компанії «Восток Капітал», акціонери якої — Костельман В.М. (Власник Fozzy Group), Мороховський В.В. і Мороховська Л.С.
https://bankvostok.com.ua/about#/

какая связь с агрессором?!? зачем зря нагнетать
andrey_teteryatnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так А-Банк також відкриття онлайн, зі зниттям жодних проблем.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:29

  Evgeny написав:Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.

теж
ScaryBee
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