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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53

  Evgeny написав:Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.

Аналогічно. Для себе визначив доцільність продовження каруселі при дохідності приблизно від $120. При дохідності нижче 100$ вважаю ризики не варті стоптаних кед.
У кого які думки з цього приводу?
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:05

  Dollarman написав:
  Evgeny написав:Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.

Аналогічно. Для себе визначив доцільність продовження каруселі при дохідності приблизно від $120. При дохідності нижче 100$ вважаю ризики не варті стоптаних кед.
У кого які думки з цього приводу?

100+ плавно превратится вначале в обсуждение, какие проценты банк даёт за у.е. А потом все массово начнут менять синие у.е. которые с таким трудом поменяли на зелёные и перейдут массово на ветку - депозиты в грн. Как раз банки расширяют их линейку и уже есть дело на 3 дня.... :P
220468
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:08

Dollarman ТАС Вас почув, три місяці 15% , грн , грязними.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:10

Карусель была хороша кто сразу в неё вложился. Теперь такая же ситуация будет с депозитами в грн. Кто вовремя спрыгнет с карусели и вложится на лето в грн, то будет в выигрыше. А кому будет жаль расстаться с синими, а под конец лето всё решится вложиться в грн, то останется под елочку с корешками. :P
Востаннє редагувалось 220468 в Сер 22 бер, 2023 22:12, всього редагувалось 1 раз.
220468
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Гіпотетично це може трішки опустити курс гривні.

Інвестори-нерезиденти матимуть змогу репатріювати за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року

Враховуючи консультації з Міжнародним валютним фондом та Міністерством фінансів України, Національний банк вирішив, що оптимальним за поточних умов буде забезпечення можливості для іноземних інвесторів переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року.

За оцінками Національного банку, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько 120 млн дол. США (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ). Відповідна сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/investo ... -2023-roku
V2
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:26

  V2 написав:Гіпотетично це може трішки опустити курс гривні.

Інвестори-нерезиденти матимуть змогу репатріювати за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року

Но только проценты, а тела вначале тоже разрешили, но быстро передумали. Поэтому только на самую капельку.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:57

  Долар по 4 грн написав:220468 Я вообще не понимаю что можно каруселить с 5 вкладами? Сейчас как раз то время когда 20 вкладов еще как то оправдывают время и вложение деньги!

20 Вкладов или 20 банков? если последнее, то надо влить 20б*3мес*2700 = минимум 162K $. Не все готовы рискнуть такой суммой
Krokodil
 
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