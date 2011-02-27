Аналогічно. Для себе визначив доцільність продовження каруселі при дохідності приблизно від $120. При дохідності нижче 100$ вважаю ризики не варті стоптаних кед.
У кого які думки з цього приводу?
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:05
100+ плавно превратится вначале в обсуждение, какие проценты банк даёт за у.е. А потом все массово начнут менять синие у.е. которые с таким трудом поменяли на зелёные и перейдут массово на ветку - депозиты в грн. Как раз банки расширяют их линейку и уже есть дело на 3 дня....
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:10
Карусель была хороша кто сразу в неё вложился. Теперь такая же ситуация будет с депозитами в грн. Кто вовремя спрыгнет с карусели и вложится на лето в грн, то будет в выигрыше. А кому будет жаль расстаться с синими, а под конец лето всё решится вложиться в грн, то останется под елочку с корешками.
Востаннє редагувалось 220468 в Сер 22 бер, 2023 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:11
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Гіпотетично це може трішки опустити курс гривні.
Інвестори-нерезиденти матимуть змогу репатріювати за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року
Враховуючи консультації з Міжнародним валютним фондом та Міністерством фінансів України, Національний банк вирішив, що оптимальним за поточних умов буде забезпечення можливості для іноземних інвесторів переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року.
За оцінками Національного банку, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько 120 млн дол. США (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ). Відповідна сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України.
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:26
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:57
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