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vkladchiik написав:бо як був у вас 1 долар, то і залишиться 1 долар. все залежить від того, у якій валюті ви навіть не зберігаєте, а оцінюєте власні заощадження, в якій валюті ставите довгострокові цілі.
Абсолютно верно. Вот если за базу взять гривну, то сидение в долларе последний квартал было неслабо убыточным. Зато ОВГЗ неплохая штука - от них гривны только прибавляется и не важно что там с курсом доллара. А если буханку хлеба, то и в гривне и в долларе убыточно, но в долларе гораздо сильнее. И берущие разные базы друг друга не поймут
220468 написав:Карусель была хороша кто сразу в неё вложился. Теперь такая же ситуация будет с депозитами в грн. Кто вовремя спрыгнет с карусели и вложится на лето в грн, то будет в выигрыше. А кому будет жаль расстаться с синими, а под конец лето всё решится вложиться в грн, то останется под елочку с корешками.
депозити в грн - зло.
vkladchiik написав:
nekefer написав:шотам по 38,30 уже? это скоко годовых? рынок порешал, а так переживали
це 9% річних, якщо брати банки золотого стандарту курсу (37,45). це все ще краще за 0,1% річних по валютному депозиту.
а нести дол в банк - ще більше зло.
карусель - це операційний бізнес. Не потрібно порівнювати з депо.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Чет 23 бер, 2023 08:48, всього редагувалось 2 разів.
andrey_teteryatnik написав:Банк Восток — український комерційний банк. Належить компанії «Восток Капітал», акціонери якої — Костельман В.М. (Власник Fozzy Group), Мороховський В.В. і Мороховська Л.С. https://bankvostok.com.ua/about#/
какая связь с агрессором?!? зачем зря нагнетать
большая часть украинского крупного бизнеса развивалась по проверенным мафиозным схемам (российским) грязные деньги отмывались через банки или официальный бизнес (типа Фоззи), с которых "честно" платили налоги для открытие бизнеса использовали деньги донецких, днепровских кланов (а те в свою очередь пользовались деньгами тамбовской и других опг)