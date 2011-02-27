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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 806807808809
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 00:42

  vkladchiik написав:бо як був у вас 1 долар, то і залишиться 1 долар.
все залежить від того, у якій валюті ви навіть не зберігаєте, а оцінюєте власні заощадження, в якій валюті ставите довгострокові цілі.

Абсолютно верно. Вот если за базу взять гривну, то сидение в долларе последний квартал было неслабо убыточным. Зато ОВГЗ неплохая штука - от них гривны только прибавляется и не важно что там с курсом доллара. А если буханку хлеба, то и в гривне и в долларе убыточно, но в долларе гораздо сильнее. И берущие разные базы друг друга не поймут :P
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 01:08

  Goodman написав:Dollarman ТАС Вас почув, три місяці 15% , грн , грязними.

Не зрозумів. Гривневі депозити мене не цікавлять.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 07:40

  Evgeny написав:Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.

А чим сидіння на заборі вигідніше від 2.6% в квартал. Так, десь з середини осені карусель почне знову набирати ходу,.... але сидіти до того часу і просто чекати ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Dollarman написав:Не зрозумів. Гривневі депозити мене не цікавлять.

Тігіпок бачить всі потуги карусельников і дає альтернативу.
Нікому не кажіть, що в карусельній гілці гривня нікого не цікавить :
Валюта-Гривня-Валюта , двигун каруселі.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:18

  easymodeon5k написав:
  nekefer написав:
  easymodeon5k написав:220468 "Или у нас здесь на форуме сидят у кого лишние 100 тыс. баксов и не хватает нормальных банков для вложений?"

есть такие :)

100 дол лутше вывести в крипту и накупить валютные ОЗДП там доходность намного выше а надежность такаяже


Что?? вывести в крипту и купить оздп :?

гривна-крипта-иностранный брокер-оздп
они там по четверть от номинала торгуются
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:41

  220468 написав:Карусель была хороша кто сразу в неё вложился. Теперь такая же ситуация будет с депозитами в грн. Кто вовремя спрыгнет с карусели и вложится на лето в грн, то будет в выигрыше. А кому будет жаль расстаться с синими, а под конец лето всё решится вложиться в грн, то останется под елочку с корешками. :P

депозити в грн - зло.
  vkladchiik написав:
  nekefer написав:шотам по 38,30 уже?
это скоко годовых?
рынок порешал, а так переживали


це 9% річних, якщо брати банки золотого стандарту курсу (37,45).
це все ще краще за 0,1% річних по валютному депозиту.

а нести дол в банк - ще більше зло.

карусель - це операційний бізнес. Не потрібно порівнювати з депо.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Чет 23 бер, 2023 08:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:43

  V2 написав:Гіпотетично це може трішки опустити курс гривні.

Інвестори-нерезиденти матимуть змогу репатріювати за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року

там маленькі суми. Скоріше навпаки - для заманювання нерезів.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:43

ОЗДП

  nekefer написав:они там по четверть от номинала торгуются

это да, но разве они неспроста так торгуются?)
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:50

  angra написав:
  Evgeny написав:Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.

А чим сидіння на заборі вигідніше від 2.6% в квартал. Так, десь з середини осені карусель почне знову набирати ходу,.... але сидіти до того часу і просто чекати ?

тим, що ніяких ризиків та ресурсозатрат.

масовий бойкот каруселі спричинить нестачу валюти на ЧР.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Чет 23 бер, 2023 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:52

  andrey_teteryatnik написав:Банк Восток — український комерційний банк. Належить компанії «Восток Капітал», акціонери якої — Костельман В.М. (Власник Fozzy Group), Мороховський В.В. і Мороховська Л.С.
https://bankvostok.com.ua/about#/

какая связь с агрессором?!? зачем зря нагнетать


большая часть украинского крупного бизнеса развивалась по проверенным
мафиозным схемам (российским)
грязные деньги отмывались через банки или официальный бизнес (типа Фоззи), с которых "честно" платили налоги
для открытие бизнеса использовали деньги донецких, днепровских кланов (а те в свою очередь пользовались деньгами тамбовской и других опг)

яркий пример Фирташ (чувак с образованием техникума за короткое время стал олигархом на русских деньгах)
https://www.radiosvoboda.org/a/26713160.html


про банк Восточный, Пивденный и про Одессу
https://kompromat1.pro/articles/194563- ... orohovskij
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