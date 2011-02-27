moveton написав:
Абсолютно верно. Вот если за базу взять гривну, то сидение в долларе последний квартал было неслабо убыточным. Зато ОВГЗ неплохая штука - от них гривны только прибавляется и не важно что там с курсом доллара. А если буханку хлеба, то и в гривне и в долларе убыточно, но в долларе гораздо сильнее. И берущие разные базы друг друга не поймут
все всё поймут-не утрируйте
сидение на заборе-это отсутствие заработка
риск в грн. депозитах очень существенный
про 45 -это враки (или это курс Бердянска), больше 42.7 продать у нас никогда не было
даже в относительно спокойное время 2016-2021 рисковал на депо гривне
с марта по середину сентября (при том больше 80% денег были на коротких депо-до 1мес)
тогда на текущий 8% и на месячный 10-11%
откупился в августе и сентябре 2021 по 26,70грн за дол
а второе дно было с 1-12 ноября 2021 (26,00-26,07)-считал и считаю, что курс специально опустили, чтобы дать своим откупиться (как показала история-власть уже знала о неизбежности нападения с ноября 2021)
для себя решил, что пока не верну валюту с карусельных депо -связываться с гривной на 3 мес. под 15-16% грязными не буду, потому как не уверен в том, что прибыль со 100к будет выше 2к гривен за 3мес. (такие заработки меня не прельщают)