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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 09:09

  moveton написав:
  vkladchiik написав:бо як був у вас 1 долар, то і залишиться 1 долар.
все залежить від того, у якій валюті ви навіть не зберігаєте, а оцінюєте власні заощадження, в якій валюті ставите довгострокові цілі.

Абсолютно верно. Вот если за базу взять гривну, то сидение в долларе последний квартал было неслабо убыточным. Зато ОВГЗ неплохая штука - от них гривны только прибавляется и не важно что там с курсом доллара. А если буханку хлеба, то и в гривне и в долларе убыточно, но в долларе гораздо сильнее. И берущие разные базы друг друга не поймут :P


все всё поймут-не утрируйте

сидение на заборе-это отсутствие заработка
риск в грн. депозитах очень существенный
про 45 -это враки (или это курс Бердянска), больше 42.7 продать у нас никогда не было
даже в относительно спокойное время 2016-2021 рисковал на депо гривне
с марта по середину сентября (при том больше 80% денег были на коротких депо-до 1мес)
тогда на текущий 8% и на месячный 10-11%
откупился в августе и сентябре 2021 по 26,70грн за дол
а второе дно было с 1-12 ноября 2021 (26,00-26,07)-считал и считаю, что курс специально опустили, чтобы дать своим откупиться (как показала история-власть уже знала о неизбежности нападения с ноября 2021)

для себя решил, что пока не верну валюту с карусельных депо -связываться с гривной на 3 мес. под 15-16% грязными не буду, потому как не уверен в том, что прибыль со 100к будет выше 2к гривен за 3мес. (такие заработки меня не прельщают)
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 09:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:Так А-Банк також відкриття онлайн, зі зниттям жодних проблем.

Описував тут в гілці скільки кедів довелось зтоптати щоб забрати свої депозити в А-банку (частково гривнею по курсу каси). Цього досвіду мені достатньо.
  nekefer написав:оздп
они там по четверть от номинала торгуются

Тільки невідомо коли їх вернуть, туди можна вкладати гроші хіба на пенсію...
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Какие ОВДП, Интерактив брокерс 4 % просто на остаток дает в баксе. Если уже сидеть на заборе то там. Хотя достаточно облигаций где % выше, надежных.
Я пока на заборе, буду ждать первых чисел и принимать для себя решение крутить дальше или нет. 50 баксов профита за 3 месяца с 2600 выглядят конечно не очень симпатично.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:38

С каждым днём курс в обменниках приближ. к карусельным. Думаю у кого закончатся вклады в апреле, то или перейдут на заработок в грн. или просто жаль расстаться с у.е. и будут крутить барабан карусели по 000
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Shummi написав:Интерактив брокерс 4 % просто на остаток дает в баксе


Від 10 000 дол.США
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:55

После успешного контрнаступления курс может и к 37 грн опуститься
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

FreeBank - Банк Кредит Дніпро

Ми намагаємось надавати клієнтам зручні та актуальні інструменти користування банківськими послугами, саме тому в цьому релізі:
- Реалізували валютний депозит з конвертацією;
- Оптимізували процес відкриття депозиту;
- Спростили екран шаблонів платежів;
- Поліпшили стабільність роботи мобільного застосунку.
vitaliy1111
 
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