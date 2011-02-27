Додано: Чет 23 бер, 2023 09:09

moveton написав: vkladchiik написав: бо як був у вас 1 долар, то і залишиться 1 долар.

все залежить від того, у якій валюті ви навіть не зберігаєте, а оцінюєте власні заощадження, в якій валюті ставите довгострокові цілі. бо як був у вас 1 долар, то і залишиться 1 долар.все залежить від того, у якій валюті ви навіть не зберігаєте, а оцінюєте власні заощадження, в якій валюті ставите довгострокові цілі.

Абсолютно верно. Вот если за базу взять гривну, то сидение в долларе последний квартал было неслабо убыточным. Зато ОВГЗ неплохая штука - от них гривны только прибавляется и не важно что там с курсом доллара. А если буханку хлеба, то и в гривне и в долларе убыточно, но в долларе гораздо сильнее. И берущие разные базы друг друга не поймут Абсолютно верно. Вот если за базу взять гривну, то сидение в долларе последний квартал было неслабо убыточным. Зато ОВГЗ неплохая штука - от них гривны только прибавляется и не важно что там с курсом доллара. А если буханку хлеба, то и в гривне и в долларе убыточно, но в долларе гораздо сильнее. И берущие разные базы друг друга не поймут

все всё поймут-не утрируйтесидение на заборе-это отсутствие заработкапро 45 -это враки (или это курс Бердянска), больше 42.7 продать у нас никогда не былодаже в относительно спокойное время 2016-2021 рисковал на депо гривнес марта по середину сентября (при том больше 80% денег были на коротких депо-до 1мес)тогда на текущий 8% и на месячный 10-11%откупился в августе и сентябре 2021 по 26,70грн за дола второе дно было с 1-12 ноября 2021 (26,00-26,07)-считал и считаю, что курс специально опустили, чтобы дать своим откупиться (как показала история-власть уже знала о неизбежности нападения с ноября 2021)для себя решил, что пока не верну валюту с карусельных депо -связываться с гривной на 3 мес. под 15-16% грязными не буду, потому как не уверен в том, что прибыль со 100к будет выше 2к гривен за 3мес. (такие заработки меня не прельщают)