Не зрозумів. Гривневі депозити мене не цікавлять.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 01:08
Додано: Чет 23 бер, 2023 07:40
Додано: Чет 23 бер, 2023 08:13
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 23 бер, 2023 08:50
тим, що ніяких ризиків та ресурсозатрат.
масовий бойкот каруселі спричинить нестачу валюти на ЧР.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Чет 23 бер, 2023 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 бер, 2023 09:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Описував тут в гілці скільки кедів довелось зтоптати щоб забрати свої депозити в А-банку (частково гривнею по курсу каси). Цього досвіду мені достатньо.
Тільки невідомо коли їх вернуть, туди можна вкладати гроші хіба на пенсію...
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
FreeBank - Банк Кредит Дніпро
Ми намагаємось надавати клієнтам зручні та актуальні інструменти користування банківськими послугами, саме тому в цьому релізі:
- Реалізували валютний депозит з конвертацією;
- Оптимізували процес відкриття депозиту;
- Спростили екран шаблонів платежів;
- Поліпшили стабільність роботи мобільного застосунку.
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.
Заказ валюты на 5 день..
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