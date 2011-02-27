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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 01:08
Goodman написав:Dollarman
ТАС Вас почув, три місяці 15% , грн , грязними.
Не зрозумів. Гривневі депозити мене не цікавлять.
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Dollarman
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Додано: Чет 23 бер, 2023 07:40
Evgeny написав:
Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.
А чим сидіння на заборі вигідніше від 2.6% в квартал. Так, десь з середини осені карусель почне знову набирати ходу,.... але сидіти до того часу і просто чекати ?
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angra
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Додано: Чет 23 бер, 2023 08:13
Dollarman написав:
Не зрозумів. Гривневі депозити мене не цікавлять.
Тігіпок бачить всі потуги карусельников і дає альтернативу.
Нікому не кажіть, що в карусельній гілці гривня нікого не цікавить :
Валюта-Гривня-Валюта , двигун каруселі.
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Goodman
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Додано: Чет 23 бер, 2023 08:50
angra написав: Evgeny написав:
Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.
А чим сидіння на заборі вигідніше від 2.6% в квартал. Так, десь з середини осені карусель почне знову набирати ходу,.... але сидіти до того часу і просто чекати ?
тим, що ніяких ризиків та ресурсозатрат.
масовий бойкот каруселі спричинить нестачу валюти на ЧР.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Чет 23 бер, 2023 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 09:35
Snower написав:
Так А-Банк також відкриття онлайн, зі зниттям жодних проблем.
Описував тут в гілці скільки кедів довелось зтоптати щоб забрати свої депозити в А-банку (частково гривнею по курсу каси). Цього досвіду мені достатньо.
nekefer написав:
оздп
они там по четверть от номинала торгуются
Тільки невідомо коли їх вернуть, туди можна вкладати гроші хіба на пенсію...
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Додано: Чет 23 бер, 2023 11:40
FreeBank - Банк Кредит Дніпро
Ми намагаємось надавати клієнтам зручні та актуальні інструменти користування банківськими послугами, саме тому в цьому релізі:
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- Спростили екран шаблонів платежів;
- Поліпшили стабільність роботи мобільного застосунку.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:28
Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.
Заказ валюты на 5 день..
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Додано: Чет 23 бер, 2023 15:19
ScaryBee написав:
масовий бойкот каруселі спричинить нестачу валюти на ЧР.
маркет мейкер сейчас бегемот с своей кассой - куда он туда и рынок налички.
пока есть бегемот наливающий всем зашедшим с улицы - дефицита не будет.
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mephala
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Додано: Чет 23 бер, 2023 15:35
наразі, бойкот каруселі дав свої плоди - курс стримано.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 15:42
УБІБ - не віддали гроші, хоча були замовлені. Сказали дзвонити кожного дня і питати, чи є долари.
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Snower
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