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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 800801802803>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 01:08

  Goodman написав:Dollarman ТАС Вас почув, три місяці 15% , грн , грязними.

Не зрозумів. Гривневі депозити мене не цікавлять.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 07:40

  Evgeny написав:Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.

А чим сидіння на заборі вигідніше від 2.6% в квартал. Так, десь з середини осені карусель почне знову набирати ходу,.... але сидіти до того часу і просто чекати ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Dollarman написав:Не зрозумів. Гривневі депозити мене не цікавлять.

Тігіпок бачить всі потуги карусельников і дає альтернативу.
Нікому не кажіть, що в карусельній гілці гривня нікого не цікавить :
Валюта-Гривня-Валюта , двигун каруселі.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:50

  angra написав:
  Evgeny написав:Основные банки дают всего скромных 2,2% .
Решил пока на заборе посидеть.

А чим сидіння на заборі вигідніше від 2.6% в квартал. Так, десь з середини осені карусель почне знову набирати ходу,.... але сидіти до того часу і просто чекати ?

тим, що ніяких ризиків та ресурсозатрат.

масовий бойкот каруселі спричинить нестачу валюти на ЧР.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Чет 23 бер, 2023 08:52, всього редагувалось 1 раз.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 09:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:Так А-Банк також відкриття онлайн, зі зниттям жодних проблем.

Описував тут в гілці скільки кедів довелось зтоптати щоб забрати свої депозити в А-банку (частково гривнею по курсу каси). Цього досвіду мені достатньо.
  nekefer написав:оздп
они там по четверть от номинала торгуются

Тільки невідомо коли їх вернуть, туди можна вкладати гроші хіба на пенсію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

FreeBank - Банк Кредит Дніпро

Ми намагаємось надавати клієнтам зручні та актуальні інструменти користування банківськими послугами, саме тому в цьому релізі:
- Реалізували валютний депозит з конвертацією;
- Оптимізували процес відкриття депозиту;
- Спростили екран шаблонів платежів;
- Поліпшили стабільність роботи мобільного застосунку.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.

Заказ валюты на 5 день..
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:19

  ScaryBee написав:масовий бойкот каруселі спричинить нестачу валюти на ЧР.


маркет мейкер сейчас бегемот с своей кассой - куда он туда и рынок налички.
пока есть бегемот наливающий всем зашедшим с улицы - дефицита не будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:35

наразі, бойкот каруселі дав свої плоди - курс стримано.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:42

УБІБ - не віддали гроші, хоча були замовлені. Сказали дзвонити кожного дня і питати, чи є долари.
Snower
 
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