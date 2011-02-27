Snower
Долар йде вниз але доларів нема, це якесь зазеркалля в зазеркаллі ))
Хай куплять в привату як нема
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:51
Snower
Долар йде вниз але доларів нема, це якесь зазеркалля в зазеркаллі ))
Хай куплять в привату як нема
Додано: Чет 23 бер, 2023 16:05
Додано: Чет 23 бер, 2023 16:50
Додано: Чет 23 бер, 2023 17:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
НАЗК внесло АТ "Райффайзенбанк" в список спонсоров терроризма! А вы говорите что рухнут Альянс или ВОСТОК! Сейчас никакой банк ни от чего не застрахован!
Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитного портфеля.
Таким образом все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма", — отметили в агентстве.
ВКЛАДЧИКАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!!!???
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Чет 23 бер, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 бер, 2023 17:04
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 23 бер, 2023 17:05
Economist Думаю инфа про АШАН не имеет такого значения, а вот банк, если АЙБОКС прикрыли по более мелочному вопросу, то хз что будет с Райфом. Тем более что они сейчас мутят с обменом активами в паРаше.
Мне как то фиолетово, я с Райфом не мучу!
Додано: Чет 23 бер, 2023 17:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Зато він найкращий в "Народний рейтинг банків України" https://finance.ua/ua/ratings/customer_ ... /banks/1/1, на другому місці Сенс з мутною генеалогією
Додано: Чет 23 бер, 2023 17:10
Долар по 4 грн якщо обмін виконають, то з рашки підуть. Але на рашці у них такі прибутки, що сумніваюсь, що так просто покинуть. Скільки там того сбера в європці.
Додано: Чет 23 бер, 2023 17:17
ScaryBee Так, Райф там міцно засів, надприбутки шаленні, не малі податки до бюджету країни агресора перераховує. І не менш важливо те що кацапи навряд чи захочуть його випускати, як ніяк показник для світу -дивіться, працюють з нами! Тепер все в залізних коках можновладців з НБУ!
|