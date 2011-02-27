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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 801802803804>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:51

Snower
Долар йде вниз але доларів нема, це якесь зазеркалля в зазеркаллі ))
Хай куплять в привату як нема
ytaras
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:05

  Snower написав:УБІБ - не віддали гроші, хоча були замовлені. Сказали дзвонити кожного дня і питати, чи є долари.


ого, Киев?
Мне в УБИБе вообще говорят, что не нужно, мол, ничего заказывать, приходите, мы про вас всегда помним
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:50

  emeta написав:Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.

Заказ валюты на 5 день..


Горячка вообще в Конкорде не принимала заявки. Я всегда через отделение заказывал.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

НАЗК внесло АТ "Райффайзенбанк" в список спонсоров терроризма! А вы говорите что рухнут Альянс или ВОСТОК! Сейчас никакой банк ни от чего не застрахован!
Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитного портфеля.
Таким образом все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма", — отметили в агентстве.
ВКЛАДЧИКАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!!!???
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Чет 23 бер, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Долар по 4 грн написав:НАЗК внесло АТ "Райффайзенбанк" в список спонсоров терроризма" А вы говорите что рухнут Альянс или ВОСТОК! Сейчас никакой банк ни от чего не застрахован! ПРИГОТОВИТЬСЯ!!!


Ашан давно уже в списке, и что? Работали как и работают.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:05

Economist Думаю инфа про АШАН не имеет такого значения, а вот банк, если АЙБОКС прикрыли по более мелочному вопросу, то хз что будет с Райфом. Тем более что они сейчас мутят с обменом активами в паРаше.
Мне как то фиолетово, я с Райфом не мучу! :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Долар по 4 грн написав:НАЗК внесло АТ "Райффайзенбанк" в список спонсоров терроризма!

Зато він найкращий в "Народний рейтинг банків України" https://finance.ua/ua/ratings/customer_ ... /banks/1/1, на другому місці Сенс з мутною генеалогією :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:10

Долар по 4 грн якщо обмін виконають, то з рашки підуть. Але на рашці у них такі прибутки, що сумніваюсь, що так просто покинуть. Скільки там того сбера в європці.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:17

ScaryBee Так, Райф там міцно засів, надприбутки шаленні, не малі податки до бюджету країни агресора перераховує. І не менш важливо те що кацапи навряд чи захочуть його випускати, як ніяк показник для світу -дивіться, працюють з нами! Тепер все в залізних коках можновладців з НБУ! :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.
Snower
 
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