|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:52
Долар по 4 грн написав:
ВКЛАДЧИКАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!!!???
та что они смогут с ним сделать? печатный станок сломается чтоб компенсировать выплаты того, сколько в нем хранится, не говоря уж о юр.лицах у которых там обороты на сотни млн грн
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|160
|7082
|
|
|77
|56029
|
|
|5
|26118
|
|