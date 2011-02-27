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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:52
Долар по 4 грн написав:
ВКЛАДЧИКАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!!!???
та что они смогут с ним сделать? печатный станок сломается чтоб компенсировать выплаты того, сколько в нем хранится, не говоря уж о юр.лицах у которых там обороты на сотни млн грн
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:19
Snower написав:
У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.
Ой, та не журіться:
Австріяцькому чи рашистському райфу також це рішення не фист зашкодить.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
Snower написав:
У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.
Все правильно думаєте.
У мене в січні закрилось відділення Райфу, яке працювало з 1999 року.
Все було чудово , по валюті взагалі без питань, хлопчина робив любу забаганку.
Райф збирає манатки.
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Goodman
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Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
Долар по 4 грн написав:Economist
Думаю инфа про АШАН не имеет такого значения, а вот банк, если АЙБОКС прикрыли по более мелочному вопросу, то хз что будет с Райфом. Тем более что они сейчас мутят с обменом активами в паРаше.
Мне как то фиолетово, я с Райфом не мучу!
плохо себе представляете ЧТО такое Райф
говорил и говорю - бизнесу уважаемых людей не будет НИ ЧЕ ГО
на Лукойл посмотрите, это по Сенсу проведут
а Райф даже название менять не будут
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cohan
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Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
emeta написав:Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.
Заказ валюты на 5 день..
Я про такі їх дії попереджав ще до Нового року.
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