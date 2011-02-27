|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:51
Snower
Долар йде вниз але доларів нема, це якесь зазеркалля в зазеркаллі ))
Хай куплять в привату як нема
-
ytaras
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 30.09.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 16:05
Snower написав:
УБІБ - не віддали гроші, хоча були замовлені. Сказали дзвонити кожного дня і питати, чи є долари.
ого, Киев?
Мне в УБИБе вообще говорят, что не нужно, мол, ничего заказывать, приходите, мы про вас всегда помним
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 16:50
emeta написав:
Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.
Заказ валюты на 5 день..
Горячка вообще в Конкорде не принимала заявки. Я всегда через отделение заказывал.
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38665
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3723 раз.
- Подякували: 11926 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
emeta написав:Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.
Заказ валюты на 5 день..
Я про такі їх дії попереджав ще до Нового року.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 1073
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:48
emeta написав:
Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.
Заказ валюты на 5 день..
С понедельника три дня ходил забирал. Не заказывал, но в отделении предупреждал где то за неделю(случайно был рядом). Теперь отдают эквивалент своего курса. Про заказ после того как капнут на карту - впервые слышу
-
vcy
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:58
Не розумію. Що банкопад намічається?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 864
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 22:37
ihorsic написав:
Не розумію. Що банкопад намічається?
всяко може бути
пока свернул для одного банка, решил не лезть во второй,
с остальными продолжаем играть, хотя 2,08% на 3 мес уже мало впечатляют
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5452
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|172
|7447
|
|
|77
|56036
|
|
|5
|26120
|
|