RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 801802803804>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:51

Snower
Долар йде вниз але доларів нема, це якесь зазеркалля в зазеркаллі ))
Хай куплять в привату як нема
ytaras
 
Повідомлень: 8
З нами з: 30.09.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:05

  Snower написав:УБІБ - не віддали гроші, хоча були замовлені. Сказали дзвонити кожного дня і питати, чи є долари.


ого, Киев?
Мне в УБИБе вообще говорят, что не нужно, мол, ничего заказывать, приходите, мы про вас всегда помним
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:50

  emeta написав:Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.

Заказ валюты на 5 день..


Горячка вообще в Конкорде не принимала заявки. Я всегда через отделение заказывал.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38665
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3723 раз.
Подякували: 11926 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

emeta написав:Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.

Заказ валюты на 5 день..
Я про такі їх дії попереджав ще до Нового року.
alter
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 14.05.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:48

  emeta написав:Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.

Заказ валюты на 5 день..

С понедельника три дня ходил забирал. Не заказывал, но в отделении предупреждал где то за неделю(случайно был рядом). Теперь отдают эквивалент своего курса. Про заказ после того как капнут на карту - впервые слышу :shock:
vcy
 
Повідомлень: 151
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Не розумію. Що банкопад намічається?
ihorsic
 
Повідомлень: 864
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:34

ihorsic

Там Райф об'явили спонсором війни вже. Ще одна проблема тепер на голову -_-
dr_likle
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:37

  ihorsic написав:Не розумію. Що банкопад намічається?

всяко може бути
пока свернул для одного банка, решил не лезть во второй,
с остальными продолжаем играть, хотя 2,08% на 3 мес уже мало впечатляют
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5453
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:45

  vcy написав:
  emeta написав:Кто в Конкорде получал в последнее время? Как отдают?
Горячка заявку принимает на заказ валюты как в сенсе- только когда средства капнут на карту.

Заказ валюты на 5 день..

С понедельника три дня ходил забирал. Не заказывал, но в отделении предупреждал где то за неделю(случайно был рядом). Теперь отдают эквивалент своего курса. Про заказ после того как капнут на карту - впервые слышу :shock:


Дважды звонил на горячку, оба раза пели про заказ валюты только с карты.
Ладно, забирать буду в Днепровской региональной дирекции, там вроде бы должна быть валюта всегда.
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:03

  Snower написав:УБІБ - не віддали гроші, хоча були замовлені. Сказали дзвонити кожного дня і питати, чи є долари.

В начале нелели получил на печерске,заказал за 3 дня, дали пристойного качества старого образца 100+50.
demichh
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 09.12.10
Подякував: 148 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 801802803804>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 16, 17, 18
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
172 7554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 бер, 2023 21:00
J1L4gq23S8ft5wD
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 56036
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2387)
23.03.2023 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.