Конкорд, что проблема с дол.???
Если реально проблема, то тогда придётся забирать грн., вроде курс 38...
А то потом отдадут с фонда по 36,6
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 23:13
Конкорд, что проблема с дол.???
Если реально проблема, то тогда придётся забирать грн., вроде курс 38...
А то потом отдадут с фонда по 36,6
Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Нагадайте яку максимальну суму в Приваті з вал депо за раз можна замовляти?
Дякую!
|