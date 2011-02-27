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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 801802803804
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:13

Конкорд, что проблема с дол.???
Если реально проблема, то тогда придётся забирать грн., вроде курс 38...
А то потом отдадут с фонда по 36,6 :(
220468
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Нагадайте яку максимальну суму в Приваті з вал депо за раз можна замовляти?
Дякую!
deepfree
 
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  #<1 ... 801802803804
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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