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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 801802803804
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:13

Конкорд, что проблема с дол.???
Если реально проблема, то тогда придётся забирать грн., вроде курс 38...
А то потом отдадут с фонда по 36,6 :(
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Нагадайте яку максимальну суму в Приваті з вал депо за раз можна замовляти?
Дякую!
deepfree
 
Повідомлень: 48
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:27

  ScaryBee написав:наразі, бойкот каруселі дав свої плоди -
курс стримано.
курс стрьомно - бойкот каруселі вочевидь ніякий, дав плоди ніякі :(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:40

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:Разговор был о оправдании времени и вложенных денег.
Саме тому я обрав Приват,Аваль і відмовився від А-банку, Сенсу: хоча курс і трохи гірший, але часу витрачається значно менше. Відкриття онлайн, забрати - у наперед визначений час за один раз...
забавно будет, если как всегда у нас :twisted: какие-нибудь а-банк и даже альянс с ухмылочками потопчутся по, например, измученному какой-нибудь полугодовой национализацией авалю, в котором в доооооооолгом ожидании этого радостного события, - валюта, например, в нужном количестве в нужные сроки станет пропадать для пересічних, итд.(т.е. никакие зарплатники, бизнесы, гривневкладчики - не пострадают. Пострадают только валютозависимые, которые без "блата" :twisted: )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:53

  flysoulfly написав:
  ScaryBee написав:наразі, бойкот каруселі дав свої плоди -
курс стримано.
курс стрьомно - бойкот каруселі вочевидь ніякий, дав плоди ніякі :(

Конвертаційні запустили не для збагачення пересічних, а щоб на моменті вирішити задачу стримування росту курсу і т.д. І, напевно, мали обґрунтовані очікування припливу валюти через відповідний час. Хто заскочив в цю так звану карусель три місяці взад, то ще питання що виграв. Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?
Далі буде видно.
Ой+
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