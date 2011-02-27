Конкорд, что проблема с дол.???
Если реально проблема, то тогда придётся забирать грн., вроде курс 38...
А то потом отдадут с фонда по 36,6
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Додано: Чет 23 бер, 2023 23:13
Конкорд, что проблема с дол.???
Если реально проблема, то тогда придётся забирать грн., вроде курс 38...
А то потом отдадут с фонда по 36,6
Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Нагадайте яку максимальну суму в Приваті з вал депо за раз можна замовляти?
Дякую!
Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:27
Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:40
забавно будет, если как всегда у нас какие-нибудь а-банк и даже альянс с ухмылочками потопчутся по, например, измученному какой-нибудь полугодовой национализацией авалю, в котором в доооооооолгом ожидании этого радостного события, - валюта, например, в нужном количестве в нужные сроки станет пропадать для пересічних, итд.(т.е. никакие зарплатники, бизнесы, гривневкладчики - не пострадают. Пострадают только валютозависимые, которые без "блата" )
Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:53
Конвертаційні запустили не для збагачення пересічних, а щоб на моменті вирішити задачу стримування росту курсу і т.д. І, напевно, мали обґрунтовані очікування припливу валюти через відповідний час. Хто заскочив в цю так звану карусель три місяці взад, то ще питання що виграв. Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?
Далі буде видно.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:47
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:05
100/2500 еще хорошо, у мну екселька дает 40-60, 80 у Альянся и по 20ке у Кредо/ОТП, итого 2% за 3 мес, в лююбом случае это выше ОВДП
Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:17
Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите
Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:34
Я про останні 3 міс. Тут схема валюта-грн-покупка валюти. А якщо було вкластись після здачі валюти на 3 міс в грн ОВДП, а по закінченню купити валюту?
Тільки заднім числом бачимо оптимальний результат. І є підстави, що валюта далі буде прибувати і відповідно курс спадати. Навіть ухилянти, які потребували валюту на хабарі для ухилянтства, мали вже або з'їхати, або мобілізуватись .
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Я валюту у війну у банк не понесу, тількі на винос. З банків геть!
ну от погратися під 15..20% (а було і до 40% банківських) річних у валюті на 3 міс я ще можу
є ОВДП у валюті на 3 міс під 15% річних?
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